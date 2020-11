BioNTech adverteix que no es podrà tornar a la normalitat abans d'un any

El director general de BioNTech i un dels desenvolupadors de la vacuna contra la covid-19 d'aquesta empresa i Pfizer, Ugur Sahin, apunta que no es podrà tornar a la «normalitat» abans d'un any. Així ho va explicar ahir en una entrevista a la BBC, on també va insistir en la importància d'arribar a la pròxima tardor amb una taxa de vacunació elevada. «És essencial», va assegurar. Sahin va explicar que si tot continua avançant bé, es podran començar a repartir les primeres vacunes entre «finals d'aquest any i principis del següent». L'objectiu és entregar més de 300 milions de dosis fins al mes d'abril. Així, preveu que «tots els programes d'immunitat» finalitzin abans d'acabar l'any 2021.

En aquest sentit, Ugur Sahin opina que les vacunes també podrien reduir a la meitat la transmissió del coronavirus. «Potser no en un 90%, però sí en un 50%», va defensar. Un altre dels aspectes que espera que ajudi a frenar els contagis és l'arribada dels mesos d'estiu. «La taxa baixarà durant aquest període», va afegir.