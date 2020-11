Trump reconeix la derrota per primera vegada i després es desdiu

A mesura que van passant els dies sembla que Donald Trump va assumint la situació que deixen els resultats de les eleccions dels Estats Units: que Joe Biden ha guanyat els comicis amb 306 vots electorals. Per primera vegada, Trump va admetre ahir que Biden ha guanyat però, va afegir, és una victòria en unes «eleccions falsejades». Més tard va afirmar que no ha admès res, «tenim un llarg camí per davant». «Ha guanyat perquè les eleccions estaven arreglades», va escriure en un missatge al seu compte de Twitter. «No es van permetre observadors, els vots van ser comptats per una empresa propietat de radicals d'esquerres, Dominion, amb una mala reputació i equips que ni tan sols van servir per a Texas, on vaig guanyar per molt», va escriure abans d'al·ludir als mitjans, als que retreu les seves «falsedats» i el seu «silenci».

En un altre tuit posterior, el magnat va insistir a acusar els demòcrates de robar-li vots: «Tots els 'errors' mecànics ocorreguts a la nit electoral eren, en realitat, ells, als quals van enxampar mentre intentaven robar vots. Van tenir èxit i no els van enxampar. El vot per correu és un acudit dolent», va afegir. Twitter va incloure un missatge qüestionant la veracitat de les seves paraules atès que, per exemple, el president insisteix a parlar de frau electoral quan no hi ha proves, quan les seves demandes han estat rebutjades per diversos tribunals i quan organismes supervisors han qualificat aquestes eleccions com les més segures de la història.

Durant la nit de dissabte es van viure moments de tensió al centre de Washington després d'enfrontaments entre seguidors i detractors del president sortint dels EUA, que, segons Efe, van deixar deu detinguts i un ferit per apunyalament, després d'una marxa multitudinària de simpatitzants.

Després de la manifestació de milers de seguidors de Trump que va transcórrer de manera pacífica per denunciar el que consideren que ha estat un frau en els comicis, a primera hora de la nit es van començar a escalfar els ànims i es van registrar escaramusses als voltants de la casa Blanca. A la cantonada entre el carrer L i la 16, amb la mansió presidencial de fons, manifestants pro-Trump i detractors del mandatari van començar a llançar-se objectes i bengales fins que la policia es va interposar entre ells.

En un altre ordre de coses, l'Amèrica global torna a trucar a les portes del món, així com l'Amèrica més possibilista, convençuda de la seva capacitat per renovar-se cada vegada que el seu model socioeconòmic dona signes d'esgotament. Són alguns dels senyals que està deixant aquest accidentat procés de transició, encara travat pel rebuig de Trump a acceptar la seva inapel·lable derrota. L'equip del president electe prepara una abrupta ruptura amb els últims quatre anys d'aïllament internacional, polítiques internes de caire reaccionari i lideratge desaparegut. Falta veure quines seran les seves característiques i els equilibris en la futura Administració, on s'espera una aferrissada batalla entre els sectors més moderats i l'esquerra el partit.



Compte enrere

El compte enrere per al desembarcament de Joe Biden a Washington està servint per telegrafiar un canvi accentuat de cicle. El demòcrata amenaça d'una massiva intervenció governamental per treure el país de la crisi, el rellançament dels moribunds sindicats per reconstruir la classe mitjana i una tempesta d'ordres executives per reinstaurar l'edifici regulatori desmantellat pel seu predecessor. Uns plans que oscil·len entre la gosadia del New Deal llançat per Roosevelt durant la Gran Depressió i el pragmatisme abanderat per Barack Obama durant la Gran Recessió.