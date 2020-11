Amèrica Llatina es prepara per a un canvi en la relació amb els EUA

Fins l'últim moment, Paula White, la telepredicadora i consellera espiritual de Donald Trump, va demanar al cel «reforços angelicals» de Sud-amèrica perquè el republicà es mantingués a la Casa Blanca. Mentre llançava lloances, líders polítics llatinoamericans començaven a preparar-se per a un canvi en les seves sempre complexes relacions amb els Estats Units. L'arribada a la presidència del demòcrata Joe Biden desperta, però, expectatives moderades. Ja se sap per endavant que la regió no es troba entre les prioritats de Washington.

A diferència de George W. Bush, que va portar a terme 18 viatges als països llatinoamericans, Trump no va trepitjar el territori de la regió excepte la ciutat de Buenos Aires en el marc de la cimera del G-20 del 2018. Els experts creuen que Biden es mirarà més en el mirall de Barack Obama, que durant el seu mandat va realitzar 16 visites, entre elles a Cuba. Molts esperen una nova era de desglaç amb l'Havana, encara que no en els termes excepcionals del bienni 2014-16.

Durant la seva campanya proselitista, el demòcrata va prometre a l'electorat llatí legalitzar immediatament 11 milions d'indocumentats. També va dir que destinarà als països centreamericans un ajut econòmic de 4.000 milions. Biden i els seus assessors dissenyaran una política migratòria diferent a la de Trump i la seva «tolerància zero» cap als «il·legals» que es va materialitzar en el mur a la frontera amb Mèxic i la separació de nens dels seus pares.



Veneçuela i Brasil

Trump va intentar per gairebé tots els mitjans, a excepció d'una aventura militar, treure del poder a Veneçuela Nicolás Maduro. Va ser el primer a reconèixer com a «president encarregat» el diputat Juan Guaidó. La qüestió veneçolana té des de fa anys un acord bàsic entre els dos partits nord-americans. Però davant l'evidència que ni la ruïna econòmica ni el suport als sectors més radicals ha portat els resultats esperats, no es descarta una flexibilització de les sancions cap a Caracas i altres gestos per buscar una solució pacífica a la disputa política.

Al Brasil també van pregar perquè els republicans mantinguessin el Govern. Jair Bolsonaro s'ha mimetitzat amb Trump fins al punt de sumar-se al rebuig de l'Acord de París pel canvi climàtic. La pèrdua d'un aliat estratègic pot debilitar un president que té més de 30 casos de judici polític.

L'elit política i econòmica dels EUA comparteix una mateixa inquietud quan observa el creixent pes de la Xina. Si bé Biden no actuarà amb l'estil de Trump, té en l'avanç comercial de Pequín a la regió un dels grans desafiaments del seu mandat.