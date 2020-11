Espanya supera l'1,5 milió de contagis i registra 465 morts, el màxim de la segona onada

Espanya ja ha arribat al milió i mig de contagis de coronavirus (1.510.023), el que suposa 13.159 més que els notificats dilluns, segons l'informe que publica diàriament el Ministeri de Sanitat amb les dades que li faciliten les comunitats autònomes .

A més, en les últimes 24 hores s'han diagnosticat de Covid-19 5.897 persones, situant-se actualment la incidència de contagis a Espanya en els 465,86 per cada 100.000 habitants.

Quant als morts per Covid-19, el departament que dirigeix ??Salvador Illa ha notificat aquest dimarts 435 més, 1.247 en l'última setmana. Això fa que la xifra global de morts per coronavirus a Espanya s'elevi a les 41.688 persones.

Actualment hi ha 20.007 pacients ingressats per Covid-19 a tot Espanya i 3.127 en una UCI, si bé en les últimes 24 hores s'han produït 2.022 ingressos i 2.420 altes. A més, en l'última setmana 4.357 persones han ingressat en un hospital com a conseqüència de la infecció provocada pel contagi del coronavirus i 370 en una UCI.

La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa ja en el 16,13 per cent i en les UCI al 32,31 per cent.