Moderna anuncia que la seva vacuna té una eficàcia del 94,5%

La farmacèutica Moderna va fer públic ahir l'èxit que han tingut els resultats preliminars dels assajos clínics de la seva vacuna. Segons assegura la companyia, demostra tenir una eficàcia del 94,5%, gairebé un 5% més que l'anunciada per Pfizer. Aquest percentatge deriva dels resultats preliminars dels assajos clínics a gran escala, i indiquen que la vacuna protegeix del coronavirus en la majoria dels casos després de la segona dosi. Moderna afirma que no s'ha detectat cap problema de seguretat «significatiu» de moment, mentre que les proves en humans continuen el seu curs. Segons explica el comunicat publicat per l'empresa, l'estudi provisional s'ha basat en l'anàlisi d'una mostra de 95 pacients dels 30.000 participants de l'assaig clínic. La meitat dels participants havia rebut la seva vacuna experimental, l'ARNm-1273, i l'altra havia rebut placebo. D'aquests últims, 90 van contagiar-se, mentre que del grup vacunat van contagiar-se'n cinc. La mostra incloïa 15 adults majors de 65 anys i 20 participants que s'identifiquen de diverses comunitats. Dels contagiats, van analitzar-se 11 casos greus de covid-19 i tots eren membres del grup de placebo.

Per ara, no es preveu que la vacuna Moderna estigui disponible fora dels Estats Units fins a l'any vinent. La companyia va anunciar que tindria 20 milions de dosis a punt per enviar als EUA i que esperava fabricar-ne entre 500 i 1.000 milions l'any següent per enviar a la resta del món. Fins ara, la farmacèutica ha acordat proporcionar 100 milions de dosis als Estats Units, amb l'opció de comprar-ne 400 milions més. La Comissió Europea està negociant amb la farmacèutica una compra anticipada de 80-160 milions de dosis, però de moment encara no ha tancat cap acord. A més, la companyia també ha signat acords amb el Japó, Canadà, Suïssa, Qatar i Israel.