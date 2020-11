Bèlgica extradirà a Espanya una etarra fugida des de fa 30 anys

El Tribunal de Cassació belga va confirmar ahir la sentència que ordena l'entrega a les autoritats espanyoles de l'etarra Natividad Jáuregui, reclamada per la Justícia espanyola per l'assassinat del tinent coronel Ramón Romeo a Bilbao el 1981 i fugida des de fa 30 anys. Les autoritats judicials belgues tenen ara «un termini de deu dies» per executar l'ordre europea de detenció i entrega (OEDE) i coordinar amb les autoritats espanyoles el lliurament de Jáuregui.

El Tribunal d'Apel·lació de Gant havia donat ja llum verd a l'extradició, però la defensa de Jáuregui va anunciar fa una setmana que presentaria un recurs davant la cort de Cassació i que la resolució del cas podria retardarse uns mesos.

No obstant això, l'alt tribunal va rebutjar finalment ahir el recurs presentat per la defensa de Jáuregui, fet pel qual el termini per executar l'ordre europea de detenció i entrega comença a comptar «immediatament» i ha de realitzar-se «sense retard».

Per altra banda, la Cort de Cassació de París va autoritzar ahir el lliurament definitiu a Espanya de l'excap d'ETA José Antonio Urrutikoetxea, àlies Josu Ternera, per l'atemptat comès el 1987 contra la caserna de Saragossa, que va causar 11 morts, inclosos sis nens.

L'alt tribunal va rebutjar d'aquesta forma el recurs presentat per la defensa de Josu Ternera contra la sentència emesa el passat 8 de gener a la Cambra d'Instrucció del Tribunal d'Apel·lacions de París, que es va pronunciar a favor de l'extradició de l'antic dirigent etarra. «Per tant, és definitiva», van assenyalar fonts judicials.