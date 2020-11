Echenique haurà de pagar 80.000 euros per titllar de violador un home assassinat

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 8 de Leganés ha dictat sentència condemnatòria contra el portaveu parlamentari de Podem, Pablo Echenique, i el secretari de comunicació, Juan Manuel del Olmo, per la qual hauran d'indemnitzar amb 80.000 euros el germà de Manuel López Rodríguez , jove assassinat a aquesta ciutat del sud de Madrid el 1990 en un crim pel qual va ser condemnada com a còmplice la que va ser candidata de la formació morada a l'Alcaldia d'Àvila Pilar Baeza.

Els dos dirigents van ser denunciats després de mostrar el seu suport a aquesta candidata argumentant que va ser violada per la víctima, extrem ara considerat per la justícia com una intromissió il·legítima en l'honor de l'assassinat. En la denúncia, la família reclamava a la formació i a l'aleshores secretari d'Acció de Govern de Podem, Pablo Echenique, una indemnització de 300.000 euros.