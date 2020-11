ERC, Podem i Bildu demanen prohibir els desnonaments fins al desembre de 2022

ERC i Cs són incompatibles. Almenys, així ho creuen en els dos partits. No obstant això, cap de les dues formacions dona per perduda la negociació dels pressupostos generals de l'Estat per al 2021. Els republicans catalans i els taronges van registrar ahir les seves esmenes parcials als comptes públics, l'últim tràmit per pactar amb el Govern el rumb pressupostari per al proper any. A l'espera que Pedro Sánchez opti per un o l'altre, tots dos mantenen les seves exigències a l'executiu de coalició que, enmig de la polèmica pel pacte amb EH Bildu, sosté la seva intenció d'arribar a acords amb tots els partits que tinguin voluntat d'aprovar els pressupostos. Una fita que segons el calendari aprovat pel Congrés podria donar-se l'última setmana de desembre.

En aquest sentit, ERC compta amb el suport d'un dels partits del Govern, Unides Podem. Morats, republicans catalans i EH Bildu -amb qui les dues formacions de la coalició neguen tenir un acord per als pressupostos- van registrar una esmena per prohibir els desnonaments fins al desembre de 2022. Un gest més en la pressió de Podem a Sánchez per treure Ciutadans de l'equació.

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va posar sobre la taula una nova condició per donar suport als pressupostos, que les esmenes que han presentat es negociïn entre el Govern central i la Generalitat. «Estic convençut que el lehendakari Urkullu haurà participat en les negociacions», va apuntar, deixant caure que l'executiu de coalició s'ha d'entendre amb el president en funcions de Catalunya, el republicà Pere Aragonès. Un requisit que és acceptable per a la portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, que va celebrar la «relació fluida» amb ERC.

No obstant això, els d'Inés Arrimadas es resisteixen a abandonar la seva oportunitat de ser clau en els pressupostos. El portaveu del partit a la cambra baixa, Edmundo Bal, va tornar a enumerar les seves exigències, les anomenades «línies taronges»: el Govern ha de retirar l'esmena a la llei educativa negociada amb ERC que suprimeix la referència al castellà com a llengua vehicular i s'ha de comprometre per escrit al fet que no hi haurà un referèndum d'autodeterminació a Catalunya. Tot seguit, Bal va reclamar a Sánchez que es decideixi per un camí o un altre.



El Govern es congela el sou

En un altre ordre de coses, els grups de PSOE i Unides Podem al Congrés van registrar una esmena conjunta al projecte pressupostari per congelar el sou dels membres del Govern el 2021. El text especifica que el sou del president del Govern queda en 84.845,16 euros; el dels vicepresidents, en 79.746,24; el dels ministres, en 74.858,16; el del president del Consell d'Estat, en 85.196,88, i el del president del Consell Econòmic i Social, en 93.075,48 euros. A aquests dos últims càrrecs no els afectarà la congelació salarial.