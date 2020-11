Cursa per la vacuna: Pfizer assegura ara que la seva és efectiva en un 95%

Continua la batalla per les vacunes, i ara Pzfizer i BioNTech informen que, després d'una anàlisi final del seu assaig en fase 3, la seva vacuna contra la covid-19 té una eficàcia del 95% i asseguren que aquesta no causa problemes greus de seguretat. Per fer-ho, la companyia ha analitzat 170 casos d'infecció per coronavirus entre els voluntaris que van participar en l'assaig, assenyalant que 162 infeccions van ocórrer en persones que van rebre placebo o injeccions de solució salina simple, mentre que vuit casos van ser en participants que van rebre la vacuna real, la qual cosa mostra que té una eficàcia del 95%, enfront del més del 90% que van anunciar la setmana passada. «L'eficàcia va ser constant en totes les dades demogràfiques d'edat, raça i ètnia. L'eficàcia observada en adults majors de 65 anys va ser superior al 94%», van dir Pfizer i el seu soci alemany BioNTech en un comunicat conjunt, publicat en la CNN.

A més, les companyies han assegurat que tenen suficients dades de seguretat sobre la seva vacuna contra el coronavirus i que ja estan preparant la sol·licitud d'autorització a l'Agència Americana del Medicament. En concret, segons han informat, es van observar 10 casos greus de covid-19 en l'assaig, nou dels quals van ocórrer en el grup placebo i un en el grup vacunat amb BNT162b2, el nom experimental de la vacuna. «Fins avui, el Comitè de Monitoratge de Dades de l'estudi no ha reportat cap problema de seguretat seriós relacionat amb la vacuna», asseguren les companyies, que afegeixen que l'únic símptoma advers relativament després de la primera o segona dosi és la fatiga.

L'assaig clínic de fase 3 de la vacuna va començar el 27 de juliol. Pfizer va dir que de 43,661 voluntaris inscrits, 41.135 han rebut una segona dosi de la vacuna o placebo. La FDA va dir que es necessitava, almenys, dos mesos de seguiment de seguretat dels voluntaris després de rebre les seves segones injeccions. Per això, els experts han avisat que no s'espera tenir aquesta vacuna abans de desembre, si bé segons les projeccions actuals, les empreses esperen produir a escala mundial fins a 50 milions de dosis de vacunes en 2020 i fins a 1.300 milions de dosis en 2021. A més, els 150 llocs d'assajos clínics continuaran recopilant informació sobre eficàcia i seguretat durant dos anys més.

La primera en fase 3 a l'Estat

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha autoritzat el primer assaig clínic en fase 3 a l'Estat de la vacuna contra la covid de la companyia Janssen. Es tracta d'un assaig multinacional, amb disseny doble-cec, que estudiarà la seguretat i eficàcia d'un règim de dues dosis de la vacuna.

Per fer-ho es reclutaran fins a 30.000 voluntaris de nou països (Bèlgica, Colòmbia, França, Alemanya, Filipines, Sudàfrica, l'Estat espanyol, Regne Unit i Estats Units). A l'Estat, es durà a terme en nou centres hospitalaris que iniciaran, tan aviat com sigui possible, el reclutament dels voluntaris que compleixin amb els requisits d'inclusió especificats al protocol. En l'estudi es vacunarà inicialment participants sense malalties que s'associen a un major risc de progressió a la covid-19 greu. Després d'aquests participants, es passaria a incloure participants amb malalties concomitants que sí que s'associen a un major risc de progressió greu.

Un 20% dels pacients seran menors de 40 anys i un 30%, majors de 60. Aquesta vacuna, denominada Ad26.COV2.S, està basada en una tecnologia «sòlidament documentada» amb un adenovirus recombinant no replicatiu, per generar una resposta immunològica contra una de les proteïnes del coronavirus coneguda com a proteïna S.