Uns pares enfadats demanen càstigs més durs pels seus fills, enxampats en una festa il·legal

Els pares d'alguns dels 91 joves que van participar entre el 7 i el 9 d'agost en una festa il·legal a Vime de Sanabria (Zamora), han proposat a la Junta de Castella i Lleó que, els nois i noies, a més de pagar la corresponent multa que se'ls ha imposat, realitzin algun servei social a benefici de la comunitat.

"Alguns pares han trucat per preguntar si els seus fills poden fa algun tipus de treball social pel cabreig i el disgust que els ha generat saber que el seu fill va posar en risc la salut pública dels ciutadans i els veïns d'aquest municipi", ha explicat la delegada territorial de la Junta a Zamora, Clara San Damián. "Totes aquestes sancions s'han tramitat i algunes d'elles ja s'han pagat", ha apuntat.

Com a resultat d'aquella festa, 91 persones van rebre sancions de 3.001 euros cadascuna i sobre l'organitzador va recaure una multa de 126.000 euros. En total, 399.091 euros. "No ens ho podem prendre en broma. El que està succeint en aquesta província és molt preocupant i, si no adoptem mesures de seguretat de forma individual i que sapiguem que del que fem nosaltres depèn l'evolució de la pandèmia, difícilment en sortirem ràpid d'ella", ha recalcat San Damián. "El col·lapse hospitalari hi és, amenaçant-nos. Estem al límit i, com no siguem generosos amb els altres, això serà molt difícil ", ha advertit.