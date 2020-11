La policia alemanYa carrega contra una protesta violenta per les restriccions. El grup va tractar d'accedir a la zona restringida al costat del Parlament, on s'estava celebrant un ple per aprovar la reforma de la Llei de Protecció contra Infeccions. La protesta va acabar amb un centenar de detencions i van haver de recórrer a canons d'aigua i gasos lacrimògens.