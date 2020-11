Sánchez torna a esquivar Bildu i compara el PP amb el trumpisme

Bildu va tornar a ser el tema principal a la primera sessió de control al Govern al Congrés després del rebuig de les esmenes de totalitat als Pressupostos Generals de l'Estat. Estava en el guió. La dreta volia posar ahir tot el focus en l'anunciat suport de l'esquerra abertzale i Pedro Sánchez va voler evitar-ho. Molt a la defensiva, el president va esquivar per segona vegada (dimarts ho va fer al Senat) una qüestió que s'ha fet ja molt incòmoda per al PSOE, i va acusar Pablo Casado d'imitar «a ulls clucs» l'estratègia de Donald Trump als Estats Units. I com ell, va augurar, el PP patirà una nova derrota en les properes eleccions generals.

El Congrés es va convertir una altra vegada en un escenari aspre, monopolitzat per ETA gairebé deu anys després de la seva desaparició. Va començar Casado recordant l'assassinat d'Alberto Jiménez Becerril -i la seva dona, Ascensión García-, el 1998, la germana del qual, Teresa Jiménez Becerril, és avui diputada del PP i a qui el partit va situar ahir just darrere del líder del partit. Li va preguntar si s'imaginava el futur president dels EUA, Joe Biden, pactant amb els terroristes de l'l'11-S o el president francès, Emmanuel Macron, fent-ho amb els de la sala Bataclan de París. «Vostè ho ha fet amb els d'Hipercor i amb els de Bildu, sense ni tan sols necessitar els seus vots. És terrible», va denunciar el president del Partit Popular.

«Senyor Casado: el llibre vell del PP quan està a l'oposició: ETA, Catalunya, trenquem Espanya i anem en contra de l'espanyol a Catalunya. És el que passa sempre que estan a l'oposició. Però el problema és que 198 escons d'aquesta cambra han considerat oportú tramitar els pressupostos», va respondre Sánchez, sense entrar en la qüestió. «Vostè, juntament amb la ultradreta, segueix a ulls clucs la tècnica del trumpisme, i tindran el seu mateix final, el fracàs i la derrota electoral», va assenyalar el president del Govern.