Se suïcida a la presó Rosario Porto, condemnada per assassinar la filla

Funcionaris de la presó de Brieva (Àvila) van trobar morta ahir al matí a la seva cel·la Rosario Porto, condemnada a 18 anys de presó per l'assassinat de la seva filla, Asunta Basterra, el 2013 a Teo (la Corunya), un municipi molt proper a Santiago de Compostel·la. La dona es va suïcidar, quelcom que ja havia intentat en altres ocasions, i la seva mort es va produir per asfíxia.

En el recompte del matí, els treballadors de la presó van trobar a faltar Rosario i quan van acudir a la seva cel·la la van trobar sense vida. Després de la troballa, van avisar el 112 i els serveis d'emergència li van practicar maniobres de reanimació, però només van poder certificar la seva mort. Porto tenia tota la cel·la recollida, incloses les seves pertinences, la qual cosa fa pensar que havia meditat la seva decisió.

Rosario Porto, advocada, ja havia complert 7 anys de presó per l'assassinat de la seva filla adoptiva a tres centres penitenciaris -A Lama (Pontevedra), Teixeiro (la Corunya) i Brieva (Àvila).



Els precedents

Ja havia intentat suïcidar-se en altres ocasions. El 12 de novembre de 2018 ho va intentar a la dutxa i va cridar la seva companya de cel·la alertant del que estava fent, de manera que els funcionaris van acudir immediatament i l'episodi va acabar aquí. Encara que no va quedar acreditat que volgués acabar amb la seva vida, a partir d'aquell moment es va intensificar el protocol de prevenció de suïcidis i se li va assignar una altra interna de confiança.

Prèviament també havia intentat autolesionar-se i el 24 de febrer de 2017 va ser ingressada a l'hospital després d'ingerir un medicament que prenia habitualment per prescripció mèdica. A la presó de Brieva va estar a la infermeria acompanyada sempre per una reclusa mentre se li aplicava també aquest protocol.

Fonts penitenciàries aclareixen, però, que no es pot estar aplicant aquestes mesures de forma indefinida perquè suposa estar a la infermeria la major part del temps, un càstig afegit a la pròpia privació de llibertat.

Porto va ser condemnada al costat del seu marit Alfonso Basterra a 18 anys de presó per l'assassinat de la seva filla adoptiva, el cadàver de la qual va ser trobat el 22 de setembre de 2013 al municipi corunyès de Teo, a prop de Santiago de Compostel·la.

Rosario Porto no tenia «pres ombra» des de poc després de ser traslladada al març al seu darrer centre penitenciari, ja que l'equip de psicòlegs va determinar que podia fer vida normal amb la resta d'internes en un mòdul ordinari, segons Europa Press. A la cel·la, que només ocupava ella, no hi va aparèixer cap carta ni escrit, i tampoc res sospitós o prohibit, encara que sí que va deixar recollides totes les seves pertinences en bosses abans de suïcidar-se.