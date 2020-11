El BCE insta a posar en marxa aviat el fons de recuperació de la UE

L'adopció d'una nova ronda de restriccions per contenir la segona onada del coronavirus seguirà generant molta «incertesa» a l'Eurozona, va alertar ahir la presidenta del Banc Central Europeu (BCE), Christine Lagarde. Els últims indicadors de BCE apunten a una pèrdua d'impuls de l'economia durant el quart trimestre del l'any que està colpejant particularment el sector serveis, molt vulnerable a les mesures de distanciament social introduïdes, i els països més dependents del turisme i els viatges. Davant d'aquest escenari, Lagarde, va tornar a instar a posar en marxa com més aviat millor el nou fons de recuperació de 750.000 milions d'euros, bloquejat per Hongria i Polònia.

En aquest sentit, l'objectiu inicial de la cimera virtual d'ahir dels líders de la Unió Europea era fer únicament balanç de la pandèmia, però el veto de Polònia i Hongria va trastocar els plans i va obligar a incloure una discussió que la gran majoria donaven per tancada. A l'hora de tancar aquesta edició les possibilitats de trobar una solució eren nul·les i creixia la preocupació per la paràlisi en l'arribada de les ajudes europees.