La crisi dels immigrants tensa la corda entre PSOE i Podem

Després d'una setmana de desencontres dins del Govern de coalició, la crisi migratòria que s'està vivint a Canàries ha tensat, encara més, la corda entre el PSOE i Unides Podem. Enmig de les crítiques de l'oposició i amb friccions entre l'executiu central i l'autonòmic, el vicepresident segon, Pablo Iglesias, i dirigents del seu partit han sol·licitat un referèndum per al Sàhara, paraules que «no ajuden», insisteix el PSOE, a mantenir l'estratègica relació amb el Marroc per afrontar el drama humanitari, controlar les fronteres i lluitar contra les màfies. Un gest que ha elevat el xoc entre les dues formacions i ha desencadenat les crítiques del sector socialista de l'executiu.

Amb les formacions de la dreta bolcades en l'atac a la gestió del Govern -el propi Pablo Casado acudirà avui a Canàries-, Unides Podem s'ha sumat als retrets contra les polítiques de l'executiu, tot i formar part d'ell. Podem Canàries va arribar a sol·licitar dimecres passat la dimissió del ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, tot i que la direcció estatal els fes rectificar. Aquestes hostilitats se sumen als xocs entre els ministeris de Defensa i d'Interior -tots dos en mans socialistes- i un enfrontament obert amb el Govern canari, que lidera el PSOE.

Amb aquest escenari tan delicat sobre la taula, la cúpula socialista es mostra molt molesta amb el que consideren una actitud deslleial dels seus socis. Un enuig que s'ha vist incrementat per la petició d'Iglesias de celebrar un referèndum d'autodeterminació per al poble sahrauí. "Exteriors és una matèria que porta la ministra i el mateix president, i no és negociable. Ara mateix hi el conflicte, amb un escenari prebèl·lic, és preocupant. Cal ser extremadament prudent. Els temps els marquen Pedro Sánchez i Arancha González Laya, i no es permeten aventures de posicionaments polítics. Són qüestions que es duen a el màxim nivell, i no pot haver ingerències que desestabilitzin. no és un tema menor, i el Marroc ja ha advertit que la posició d'Esglésies no ajuda ", avisen des de la direcció de l'PSOE.

"La posició de el Govern d'Espanya pel que fa a l'Sàhara Occidental és molt clara i no ha variat ni en les últimes hores, ni els últims dies, ni en les últimes setmanes", ha sentenciat aquest dijous Laya, rebutjant la possibilitat d'un referèndum per a el Sàhara. Els morats sí que reconeixen que van acordar que els anomenats ministeris d'Estat (Defensa, Interior, Justícia i Exteriors) i les seves polítiques queden només en mans dels socialistes, però sostenen que poden tractar d'influir en les seves decisions.

influència internacionalLes paraules de Laya, tirant per terra el plantejament d'Esglésies, busquen evitar el deteriorament de la relació que manté Espanya amb el Marroc, a què es considera un soci estratègic per fer front a la immigració irregular i el tràfic de persones al mig de la crisi humanitària que viu Canàries. Tal és la importància que Espanya concedeix a el regne alauita que Marlaska viatjarà aquest divendres a Rabat per reunir-se amb el seu homòleg i "reforçar" la col·laboració entre els dos països en matèria migratòria i, especialment, pel que fa a les sortides des de territori marroquí cap a les Canàries . Diumenge Laya vola a Senegal i el 17 de desembre Sánchez encapçalarà la delegació espanyola per a un reunió d'alt nivell (RAN) amb Rabat.