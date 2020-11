L'OMS alerta: cada 17 segons hi ha un mort per COVID a Europa

El director regional de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per a Europa, Hans Kluge, ha avisat que cada 17 segons una persona mor a Europa per covid-19, i que només la setmana passada es van registrar més de 29.000 defuncions per aquesta causa en el continent. A més, en una roda de premsa, Kluge va informar que en les últimes dues setmanes les morts per covid-19 han augmentat un 18 per cent, i que Europa ja compta amb el 26 per cent de totes les defuncions per coronavirus ocorregudes a tot el món, i el 28 per cent dels casos d'infecció. De fet, el dirigent de l'OMS va cridar l'atenció pel fet que més del 80% dels països europeus tenen una incidència de més de 100 casos per 100.000 habitants i, fins i tot, un terç d'ells de més de 700 infectats per 100.000 persones. «Això està provocant una saturació dels sistemes sanitaris com, per exemple, a França on les unitats de vigilància intensiva han estat durant 10 dies per sobre del 95% de la seva capacitat, o a Suïssa on ja estan plenes», va assenyalar Kluge.

Ara bé, gràcies a les mesures de contenció del virus, els nous casos setmanals s'han reduït dels dos milions registrats fa dues setmanes fins als 1,8 milions detectats la setmana passada. Una «petita» reducció que ha estat valorada positivament per l'expert, qui ha instat els països que continuïn duent a terme iniciatives per a frenar l'expansió del coronavirus. Així, el director regional de l'OMS per a Europa assegura que els confinaments es poden evitar si, per exemple, el 95% de la població utilitza màscares.

De la mateixa manera, Kluge va reconèixer la «gran esperança» que estan suposant els resultats dels assajos de dues vacunes contra la covid-19, si bé ha avisat que la lluita contra el virus no s'acabarà fins que es garanteixi que tots els països tenen accés a les vacunes.