El Ministeri de Cultura atorga més de 4 MEUR en ajudes extraordinàries al sector a Catalunya

L'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM), del Ministeri de Cultura, ha atorgat més de 4 milions d'euros en ajudes extraordinàries al sector a Catalunya per fer front a la crisi de la covid-19. En concret, es concediran 1.432.000 euros a la partida de dansa, lírica i música i 2.588.900 milions d'euros a la de teatre i circ. L'INAEM ha reformulat així les ajudes anuals que entrega al sector cultural i les ha incrementat per donar suport al món de la creació després de la pandèmia. D'altra banda, a través de l'Institut de Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA), el Ministeri aportarà fins a 11,9 MEUR) a les ajudes a la producció de llargmetratges, en aquest cas de tot l'Estat.

Segons ha explicat el Ministeri en un comunicat, aquesta injecció permetrà a les companyies catalanes realitzar activitats, impulsar projectes, sostenir estructures d'arts escèniques, lírica, música i dansa, així com festivals, cicles i mantenir programacions estables.

La delegada del govern espanyola a Catalunya, Teresa Cunillera, ha remarcat que aquestes ajudes són "més necessàries que mai en un sector que ha patit greument les restriccions" provocades per la crisi de la covid-19. Segons Cunillera, aquests 4 milions d'euros són "una injecció econòmica molt important per al sector cultural català per sortejar la crisi i resistir quan l'activitat recuperi la normalitat".

En l'apartat de música i lírica, amb una ajuda d'1.432.000 euros, destaquen les partides a la Fundació Castell de Peralada o a l'Associació Amics de l'Òpera Sabadell, entre altres. Respecte a organitzadors de festivals, el Primavera Sound i la Sala Razzmatazz també han estat proposats per rebre una subvenció.

Pel que fa als beneficiaris d'aquestes ajudes del món del teatre i el circ -amb una subvenció de 2.588.900 milions d'euros-, destaquen, entre altres, las companyies la Fura dels Baus, Dagoll Dagom, La Perla 29 o la Fundació Sala Beckett.

11,9 MEUR per produïr projectes cinematogràfics

D'altra banda, el Ministeri, a través de l'Institut de Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA), aportarà fins a 11,9 MEUR (un 40% més que l'any passat) a la producció de llargmetratges de tot l'Estat, "sobre projecte". En concret se'n beneficiaran 41 projectes, d'un total de 335 sol·licituds rebudes.

Les pel·lícules agraciades havien de tenir "un especial valor cinematogràfic, cultural o social, que tinguessin caràcter documental o incorporessin nous realitzadors. Entre els seleccionats, 18 projectes estan exclusivament dirigits per dones i 16 compten amb guió escrit també només per dones, remarca el Ministeri.

El pressupost mitjà dels projectes beneficiaris del primer àmbit ronda el milió d'euros, és d'1,3 milions en el cas dels films d'animació i, en els documentals, és de 355.871 euros. En els de caràcter experimental el pressupost mitjà és de 176.252 euros.