Les negociacions del Brexit queden suspeses per un cas de coronavirus

Els caps negociadors de la Unió Europea i el Regne Unit per a un marc de relació bilateral després del Brexit, Michel Barnier i David Frost, van decidir ahir suspendre la ronda de contactes que mantenien a Brussel·les després que un membre de l'equip europeu hagi donat positiu per coronavirus. «Hem decidit suspendre les negociacions al nostre nivell durant un curt període», va assenyalar Barnier a través del seu perfil oficial a Twitter, per després precisar que les converses continuaran a nivell tècnic «en ple compliment de les directrius».

Barnier, que ja va ser contagiat per covid-19 al mes de març, té previst informar avui els ambaixadors de la UE dels avenços en les negociacions, tot i que podria intervenir per via telemàtica si la compareixença es manté malgrat aquest contratemps de darrerea hora.

Frost, per la seva banda, va assegurar a través de Twitter que està en «estret contacte» amb el negociador europeu i va agrair l'«ajuda immediata i suport» de la Comissió Europea. «La salut dels nostres equips és el primer», va afegir el negociador, l'equip del qual s'havia traslladat fins a Brussel·les per participar en una ronda de negociació que havia de durar tota la setmana.



Negociació a contrarellotge

Les parts negocien a contrarellotge per intentar arribar a un acord sobre les bases de la relació futura a temps per quan es consumi el Brexit el 31 de desembre, per evitar que la manca de consens obligui a emmarcar les relacions comercials d'acord amb les regles sobre aranzels i quotes que fixa l'Organització Mundial del Comerç. Tot i que el divorci serà efectiu des de l'1 de gener de l'any que ve, la UE ha avisat reiteradament que qualsevol acord de futur requereix una tramitació legal i parlamentària que durarà setmanes.