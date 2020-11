La premsa francesa acusa Macron de voler limitar la llibertat d'expressió

Emmanuel Macron es troba davant d'una contradicció: mentre durant les últimes setmanes el president francès s'ha convertit en l'alferes de la llibertat d'expressió amb la seva fèrria defensa de les controvertides caricatures del profeta Mahoma, periodistes i organitzacions de drets humans acusen el mandatari de liderar una ofensiva contra aquesta mateixa llibertat. Al centre de la polèmica apareix el seu projecte de llei de seguretat global, destinat a «protegir els que ens protegeixen» limitant la gravació i difusió d'imatges de les forces de l'ordre.

Segons l'article 24 del polèmic text, la norma permetria al Govern multar la difusió, «a través de qualsevol mitjà o suport», d'una «imatge de la cara o de qualsevol altre element d'identificació d'un agent durant una operació policial». Si es prova que aquestes imatges es van publicar amb l'objectiu de «danyar la integritat física o psíquica» dels policies o gendarmes, els infractors podrien ser sancionats amb fins a 45.000 euros de multa i condemnats a un any de presó.

«Vaig fer una promesa: impedir la difusió d'imatges de policies i gendarmes a les xarxes. Aquesta promesa es complirà, ja que la llei prohibirà la seva emissió», va afirmar el ministre d'Interior, Gérard Darmanin, el passat 2 de novembre. En principi, la normativa tindria com a objectiu protegir les forces de l'ordre d'eventuals agressions i «en cap cas es tractaria d'impedir als periodistes treballar» o limitar «el dret d'informar dels periodistes o dels ciutadans», expliquen els redactors del projecte. No obstant això, aquest raonament no convenç els mitjans de comunicació, que denuncien un atac a un dret democràtic: la llibertat d'expressió.