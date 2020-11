Els pressupostos del 2021 passen a comissió sense la pujada del dièsel

La ponència de la Comissió de Pressupostos de Congrés que tramita els comptes per al 2021 va aprovar ahir la supressió de l'impost al dièsel, pactada entre el Govern i el PNB, així com altres esmenes dels nacionalistes bascos, el PRC i Terol Existeix. El text prosseguirà ara la seva tramitació a la Comissió de Pressupostos, a la qual ha estat remès amb el suport dels grups del Govern i el PNB i l'abstenció de Ciutadans, ERC i el PDeCAT. El PP i Vox hi van votar en contra.

Els grups començaran a debatre i votar la resta de les esmenes i els vetos a cadascuna de les seccions del projecte des del 24 de novembre. Al llarg del procés, el Govern podrà vetar qualsevol esmena que suposi un augment de les despeses o minoració dels ingressos previstos, fet pel qual la Comissió ha deixat de termini fins a dilluns als grups per esmenar.

El Congrés ha remès al Govern la relació d'esmenes que incorren en aquesta circumstància, si bé es troben entre elles diverses de les ja incorporades al projecte, com l'eliminació de l'anomenat «impost al dièsel», però també el reguitzell de beneficis fiscals per a esdeveniments, actes de commemoracions o programes diversos proposats pel PSOE i Unides Podem en les seves esmenes.



Congelació dels sous al Govern

A més, la ponència ha inclòs els 20 milions d'euros addicionals dirigits a entitats locals per finançar polítiques del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere i la «congelació» dels sous el Govern, una esmena que va arribar fora de termini però que finalment ha estat inclosa.

A més de la supressió de la pujada al dièsel per equiparar-lo amb la gasolina, la ponència ha incorporat altres esmenes del PNB pactades amb el Govern, com el pla renove de 50 milions per a la indústria de la màquina-eina i la creació d'un nou contracte per a la formació dual universitària.

Pel que fa a les del PRC, s'han sumat esmenes pactades amb el PSOE, entre elles la que preveu 14 milions d'euros per a treballs dirigits a accelerar l'arribada de l'AVE a Cantàbria, contemplant un total de 158 milions fins al 2024. De Terol Existeix, una de les esmenes incorporades passa per dirigir una subvenció a Cellnex per al desenvolupament del Laboratori Nacional d'Accions contra la Despoblació (Labnad), que té previst desenvolupar i estudiar noves tecnologies per millorar les oportunitats i serveis de l'entorn rural.