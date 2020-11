Sánchez: «Al juny hi haurà una part molt substancial de la població vacunada»

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va afirmar ahir que al llarg del primer semestre de 2021 «una part molt substancial» de la població espanyola podrà estar vacunada contra la covid-19 i que es farà amb «totes les garanties». El cap de l'executiu va anunciar-ho a La Rioja, durant un acte de presentació del pla de recuperació. Sánchez va assegurar que el Govern espanyol està preparat per dur-ho a terme «en gairebé qualsevol escenari raonable». El president del Govern espanyol va afegir que Espanya serà un dels primers països de la Unió Europea, juntament amb Alemanya, en tenir un «pla complet de vacunació» en el qual l'executiu treballa des del setembre i que s'aprovarà el dimarts que ve en el Consell de Ministres.

Aquestes declaracions s'uneixen a les que va fer Salvador Illa uns dies enrere, on afirmava que a partir del mes de maig, un «percentatge rellevant» de la població ja estaria vacunat del coronavirus. Segons va afirmar Sánchez, la Unió Europea ja compta amb acords amb AstraZeneca, Sanofi, Janssen i BioNTech i Pfizer, que suposen 1.000 milions de dosis, i «estan tancant acords» amb les farmacèutiques Moderna, CureVac i Novavax, per arribar a un total de 400 milions de dosis. «Al nostre país li correspondria un 10% de les dosis contractades», va subratllar el cap de l'executiu abans d'apuntar que estan «treballant a ple rendiment perquè les vacunes estiguin disponibles com més aviat millor».

Un dels assumptes clau a resoldre ara serà qui tindrà prioritat en aquest procés. Des de Balears, la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, va assenyalar ahir que els usuaris de residències i el personal sanitari, com a col·lectiu vulnerable «de molt de risc», seran els primers, aspecte que pot marcar la pauta en tot l'Estat. Relacionat amb l'aprovació del pla complet de vacunes, que segons Sánchez s'aprovarà al Consell de Ministres del dimarts, el portaveu nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, posa en dubte que realment s'aprovi l'estratègia de vacunació contra la covid-19, «vists els antecedents que han tingut com amb les màscares, les PCR a Barajas». Segons opina el també alcalde de Madrid «els espanyols estan cansats de grans proclames i estan escaldats que se'ls digui el que passarà, però no el que està passant». Per això va recomanar al Govern central «menys anuncis».



Oxford, sense presses

Pel que fa a les vacunes, fa uns dies van fer-se públics els bons resultats que havien tingut els assajos de la fase 2 de la vacuna d'Oxford i AstraZeneca. Per la seva banda, Oxford avisa que «no s'afanyarà» per obtenir els resultats finals de la vacuna contra la vacuna abans de Nadal. «No és una competició amb els altres desenvolupadors», va defensar el cap del grup de vacunes de la universitat britànica, Andrew Pollard, davant dels mitjans a Londres. Oxford i AstraZeneca han publicat resultats preliminars positius dels assajos de la fase 2 amb persones sanes, però encara han d'acabar les proves a gran escala de la fase 3 i presentar els resultats preliminars i definitius als reguladors. «Volem garantir que tenim dades de molt alta qualitat», va assegurar.

D'altra banda, la farmacèutica Janssen, pertanyent a la multinacional nord-americana Johnson & Johnson, va anunciar ahir que tenia prevista la vacuna contra la covid-19 en el segon semestre del 2021 a un preu inferior als 10 dòlars. La vacuna es troba actualment als assajos de fase 3 i l'estudi va ser aprovat el dijous per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. El vicepresident del Comitè Executiu de l'empresa també va anunciar la incorporació de 60.000 nous voluntaris a l'assaig clínic de Janssen, 30.000 més dels que requerien en una primera crida.