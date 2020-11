Trump pressiona els estats republicans perquè canviïn el resultat electoral

La campanya de Donald Trump per subvertir el desenllaç de les eleccions presidencials als Estats Units ha entrat en una fase encara més rocambolesca i tòxica per al futur de la democràcia nord-americana. Després de veure com els tribunals desestimaven per falta de proves les seves infundades denúncies de frau, el president s'ha entestat en un intent de convèncer els estats republicans on es va decidir la seva derrota perquè es neguin a certificar el resultat, una maniobra de dubtosa legalitat que busca aparentment alliberar els compromissaris encarregats de lliurar els seus vots al guanyador quan el Col·legi Electoral es reuneixi el proper 14 de desembre. Aquesta estratègia va patir el seu primer cop a Geòrgia, on el recompte manual va tornar a donar la victòria a Joe Biden, el primer demòcrata a fer-se amb l'estat en gairebé tres dècades.

Trump no ha sabut perdre ni quan ha guanyat, com va quedar clar fa quatre anys, quan va dir que els gairebé tres milions de sufragis que li va treure Hillary Clinton en el vot popular van ser emesos per immigrants indocumentats. La farsa no va tenir molt recorregut, tot i que el republicà va arribar a crear una comissió d'investigació després d'arribar a la Casa Blanca, una comissió que va haver de dissoldre's poc després per falta de resultats. Aquest cop tot és molt més greu perquè la seva derrota no té pal·liatius. Gairebé set milions de vots populars menys que Biden, el candidat més votat de la història, i un desavantatge en el col·legi electoral de 306 a 232 vots. Aquesta diferència és molt semblant a la que ell mateix va obtenir el 2016. En aquells dies, va descriure la seva victòria com a «aclaparadora».



Transició en dubte

Aquest cop, però, el president segueix rebutjant l'axioma bàsic de la democràcia, fet que ha convertit els EUA en un clon de Bielorússia, un règim bananer incapaç de garantir una transició ordenada a la Casa Blanca quan la vida de milions de persones depèn d'això. La seva Administració ni tan sols ha lliurat a l'equip de Biden els detalls dels seus plans per fer front a la pandèmia, que segueix batent rècords de contagis cada dia que passa. El ridícul és monumental. «Els números no menteixen», va dir ahir el secretari d'Estat de Geòrgia, el republicà Brad Raffensperger, després de concloure el recompte manual dels cinc milions de vots emesos a l'estat. «Crec que els nombres que hem presentat són correctes», va dir.

Raffensperger va afirmar inicialment que el resultat havia estat certificat, però més tard es va desdir per explicar que calia esperar unes hores més. El segon recompte li va donar a Trump 1.872 paperetes més de les comptabilitzades en un primer moment, una xifra insuficient per invalidar la seva derrota per 12.000 vots.



Desercions republicanes

Mentre passen els dies, creix el nombre de republicans farts amb les estratagemes del seu líder, que ha estat incapaç de demostrar en els tribunals cap de les seves fantasioses teories. «El president s'ha posat ara a pressionar obertament els funcionaris estatals i locals perquè subverteixin la voluntat de poble i li donin la volta al resultat», va dir la vigília Mitt Romney, convertit en la veu de la consciència d'un partit que fa temps que va renunciar a ella. «És difícil imaginar una acció pitjor i més antidemocràtica d'un president en exercici», va afegir.

Per part seva, Rudy Giuliani, l'advocat personal de Trump, va protagonitzar una encesa roda de premsa, qualificada per diversos analistes com «la més perillosa de la història» del país, en què va insistir, sense aportar proves, en què hi ha hagut un «frau massiu» en les eleccions i en què va assegurar que hi ha un «pla a nivell nacional» per fer fora el magnat de la Casa Blanca.

«El que els estic descrivint és un frau massiu», va exclamar Giuliani durant una frenètica compareixença en què la suor se li barrejava amb el tint capil·lar. El que va ser alcalde de Nova York no va estalviar acusacions i referències a conspiracions diverses, entre les quals s'incloïen la presència de comunistes estrangers i antifeixistes. «Conec els delictes, puc olorar-los», va afirmar.