Boris Johnson defensa l'autonomia d'Escòcia tot i criticar la gestió de l'SNP

El primer ministre britànic, Boris Johnson, va defensar ahir la descentralització i la cessió de competències al Govern escocès, però va criticar la «desastrosa» gestió de govern que ha dut a terme en la seva opinió el Partit Nacionalista Escocès (SNP). «La manera en què ha gestionat l'autonomia d'Escòcia ha estat un desastre. Ha enfonsat la qualitat educativa, la confiança empresarial és baixa i té la pitjor valoració històrica de l'opinió pública», va declarar Johnson en referència a la líder del SNP, la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon.

En particular va retreure a Sturgeon una gestió dirigida a la secessió. «La clau és que hi hagi polítiques que demostrin com pot ajudar l'autonomia a Escòcia, en lloc de l'obsessió del SNP de fer que l'autonomia funcioni contra la resta del Regne Unit», va afegir durant la seva intervenció per teleconferència en un acte del Partit Conservador escocès.