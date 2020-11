La crisi de la COVID-19 marca la cimera en format virtual del G20

La cimera virtual del G20 organitzada sota la presidència de l'Aràbia Saudita va arrencar ahir amb la crisi sanitària de la covid-19 i la posterior recuperació econòmica mundial, amb una necessària cooperació internacional, va arrencar ahir. En l'arrencada de la trobada, el rei Salman d'Aràbia Saudita va fer una crida als líders internacionals perquè abordin junts les «vulnerabilitats» derivades de la pandèmia. «En un futur proper haurem d'abordar les vulnerabilitats que ha deixat al descobert aquesta crisi, al temps que protegim les vides de la gent i el seu benestar», va declarar.

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va defensar l'accés «just, equitatiu i universal» a les vacunes per la covid-19 i una cooperació multilateral més eficaç, segons va informar La Moncloa. Així mateix, va demanar als líders el suport «inequívoc» a l'esforç de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) en la lluita contra la pandèmia i derrota del virus. «No estarem fora de perill fins que tots estiguin fora de perill», va remarcar Sánchez.

A la Cimera, en la qual també va participar la vice-presidenta tercera, Nadia Calviño, Sánchez va posar èmfasi que el G20 «continuï tenint un paper clau per afrontar les conseqüències econòmiques de la pandèmia». «Els líders del G20 tenim l'obligació de fer tot el que estigui a les nostres mans per minimitzar els danys i les conseqüències de la pandèmia de la covid-19», va assenyalar Sánchez davant la resta de dirigents en un vídeo que va difondre a la xarxa social Twitter el compte del G20. Sánchez també va lamentar en el seu discurs l'increment de la desigualtat que ha provocat la pandèmia.

El president de l'executiu espanyol va advertir que la pandèmia és «el principal desafiament mundial de les últimes dècades», per la qual cosa va defensar que les economies més grans del planeta han d'acceptar el desafiament de posar fi al virus i «construir un futur més inclusiu».

Per la seva banda, el president de Rússia, Vladímir Putin, va advocar pel final de les pràctiques proteccionistes i de les sancions unilaterals per salvar els grans desafiaments que esperen al món quan comenci a recuperar-se de la pandèmia de coronavirus. «Cal intentar frenar el proteccionisme, abandonar la pràctica de sancions unilaterals i restaurar les cadenes de subministrament», va manifestar Putin en el seu torn.En aquest sentit, Putin va recomanar als països del G20 que segueixin «buscant enfocaments comuns per tal de modernitzar» l'Organització Mundial del Comerç.