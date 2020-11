Sánchez anuncia una estratègia «única» de vacunació de la covid-19 per tot l'Estat i 13.000 punts per administrar-les

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que es fixarà una estratègia "única" de vacunació per a tot l'Estat acordada amb un grup d'experts multidisciplinar en el qual hi haurà representats de els comunitats autònomes, del consell interterritorial i de bioètica. En una compareixença posterior a la cimera del G-20, Sánchez ha precisat que l'estratègia preveu uns 13.000 punts de vacunació desplegats per tot el territori espanyol amb l'objectiu de garantir un "accés equitatiu" dels grups prioritaris. També es desplegarà un sistema d'informació i registre per al seguiment i l'avaluació de la vacunació. Els detalls de l'estratègia de vacunació es donaran a conèixer dimarts en el Consell de Ministres.



Sánchez subratlla la importància de disposar de pressupostos i demana als partits que superin els "debats estèrils"



- El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha subratllat aquest diumenge la importància de disposar de pressupostos generals. D'aquesta manera, demana als partits que superin els "debats estèrils". "Tenim una emergència derivada de la crisi de la covid-19 i no podem treballar amb uns comptes del 2018" ha reblat. En aquest sentit, ha assegurat que l'aprovació definitiva dels pressupostos avança "en bona direcció". "Aquells que s'hi van oposar representen una minoria" ha apuntat, afegint que un total de 13 partits hi van donar suport. I és que per Sánchez, un dels reptes més importants, serà la gestió dels fons provinents de la Unió Europea. "L'oportunitat és enorme, hem d'impulsar el canvi per les generacions futures" ha conclòs.