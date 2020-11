Canàries busca acords amb altres autonomies per derivar refugiats

El vicepresident de l'executiu autonòmic i president de Nova Canàries (NC), Román Rodríguez, va acusar el Govern de Pedro Sánchez de tractar les illes de manera «gairebé colonial» i va titllar d'«inacceptable» i «insostenible» el pla d'instal·lar campaments per acollir fins a 7.000 migrants a les illes i frenar les derivacions cap a altres comunitats. «No podem tolerar la tesi que es quedin on arriben», va criticar Rodríguez, fet pel qual va advertir que «si l'Estat no s'implica des del Govern canari explorarem les derivacions mitjançant relació bilateral amb diferents comunitats i també totes les vies institucionals, judicials i socials».

El dirigent nacionalista va carregar contra la política migratòria del Govern central, sobretot després de la visita divendres del ministre de Migracions, José Luis Escrivá, i del titular d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, al Marroc. «Lluny d'assumir que es tracta d'un problema compartit amb Espanya i la Unió Europea, deixen sola Canàries i s'inventen una frontera entre les illes i la resta de l'Estat perquè la nostra comunitat es converteixi en lloc de retenció, en mur de la vergonya, en presó atlàntica de les persones migrants procedents d'Àfrica», va afegir. El pla «ha estat elaborat sense Canàries i contra Canàries», va reblar. Román Rodríguez va insistir que el Govern central té capacitat i suport legal suficient per realitzar derivacions a altres comunitats de l'Estat. «Pot i no vol fer-les», puntualitza Rodríguez.

El vicepresident va afegir que «si governés el PP ens tractaria igual perquè en el fons són iguals. Des de Madrid no ens entenen ni volen entendre'ns». Rodríguez va advertir que el president del PP, Pablo Casado, tampoc va defensar explícitament les derivacions.

El que va succeir dimarts passat amb els 200 migrants que van ser traslladats des d'Arguineguín a la capital de Gran Canària «suposa un pas més enllà en una trajectòria d'improvisació, errors i absència de política migratòria per part de Govern central i d'escassa implicació també de la Unió Europea». En relació amb els menors, 2.000 ja a les Illes, el president de Nova Canàries planteja a l'Estat un conveni de col·laboració per a derivar menors a altres comunitats i articular un fons específic.

Paral·lelament, empresaris, sindicats i ONG canaris també rebutgen convertir-se en la presó dels africans que busquen seguir el seu viatge al continent i es queixen el menyspreu que Madrid demostra cap a l'Arxipèlag. Comissions Obreres va atorgar una dimensió estatal a la crisi migratòria. La seva secretària federal de Treball, Qualificació Professional i Migracions, Lola Santillana, va assenyalar que «les mesures del govern arriben tard».