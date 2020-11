Sánchez anuncia un pla de vacunació únic per a tot Espanya

El president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar ahir «una estratègia de vacunació única per a tot el territori», de la qual es beneficiarà «amb garanties» una «part molt substancial de la població» en el primer semestre del 2021. En una roda de premsa després de la cimera del G20, Sánchez va destacar que a Espanya hi haurà 13.000 punts de vacunació per a la covid-19. «Aquest any, en vuit setmanes, hem vacunat 14 milions de persones. La nostra capacitat de vacunar en un curt termini és excel·lent i ens atorga confiança», va explicar el president del Govern.

A més, va assegurar que tots els «grups prioritzats», com sanitaris o persones grans, tindran accés a la vacuna, l'estratègia de la qual s'ha dissenyat amb experts de les diferents comunitats autònomes i també en bioètica. Espanya també comptarà amb un sistema d'informació i registre de la vacunació.

Sánchez va avançar els punts clau d'aquest pla vacunació en el qual es pretén donar «accessibilitat total» a tota la població «visquin on visquin». Segons Efe, el president del Govern va avançar que Espanya comunicarà avui que la incidència acumulada de casos de coronavirus se situa per sota de 400 per 100.000 habitants en 14 dies, una dada que va assegurar que demostra l'eficàcia de l'estat d'alarma en vigor.

El cap de l'executiu va assenyalat també que a Espanya, el primer país al costat d'Alemanya a tenir un pla complet de vacunació, li correspondrà el deu per cent de les 1.200 milions de dosis ampliables que la Unió Europea posarà a disposició a través dels cinc contractes que ja ha signat per a la compra de les mateixes.

«Cada any es vacuna a Espanya per la grip 10 milions de persones. Per això, es considera que el Sistema Nacional de Salut està preparat per aconseguir aquest objectiu», va assenyalar Sánchez.

En segon lloc, s'ha de garantir també que tots els grups prioritzats tinguin accés a la vacuna; i per a això, com a tercer punt, s'acordarà una estratègia única de vacunació, que serà desenvolupada per un grup d'experts multidisciplinari en el qual s'inclouen experts de les autonomies, de el Consell Interterritorial i de la bioètica.

L'organització del Sistema Nacional de Salut a Espanya, basada en l'Atenció Primària i d'accés universal, que gaudeix d'una àmplia distribució geogràfica de centres de salut, facilitarà l'accés equitatiu a la vacuna; i, finalment, hi haurà també un sistema d'informació i de registre per al seguiment i l'evacuació de la vacunació. Sánchez també va avançar que s'està treballant per garantir que la logística «garanteixi la temperatura necessària» per a la conservació de la vacuna, estipulada en 70 graus sota zero.