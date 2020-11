Vox pressiona però no ofega el Partit Popular

an passat 30 dies des del discurs més sorprenent dels últims mesos al Congrés i tot segueix igual. La teatral ruptura de Pablo Casado amb Vox no ha tingut per ara efectes pràctics en cap dels governs autonòmics en els quals el PP necessita la força d'ultradreta per legislar i aprovar, abans de res, els pressupostos autonòmics. És cert que a la cambra baixa la dialèctica s'ha endurit i «ara hi ha més tensió del que és habitual», segons el grup parlamentari del PP. També es nota a les discussions a les xarxes socials, l'espai preferit per Vox per fer la seva campanya i on intenta col·locar els seus missatges directament als seus seguidors, sense el filtre dels periodistes. Però poc més.

A la seu dels populars, al madrileny carrer de Gènova, estan tranquils perquè saben que l'alternativa és deixar caure els governs conservadors i facilitar la vida «a les esquerres», quelcom que el líder ultra va afirmar que mai farà. Fonts de Vox al Congrés limiten l'impacte a l'empitjorament de les relacions personals i asseguren que no hi haurà «represàlies».



Madrid: tensa espera

«No sé com actuaran a Madrid. Encara no hem començat a negociar els pressupostos, però faré tot el possible perquè hi hagi acord», va explicar Javier Fernández-Lasquetty (PP), el conseller d'Hisenda. Recorda que van amb retard en l'elaboració dels comptes perquè el Govern central va donar les xifres bàsiques de finançament «tres mesos més tard d'allò habitual». El conseller va afegir que els està negociant des de juliol amb Cs, el partit que governa amb el PP en coalició a l'autonomia, i després, «junts», parlaran amb Vox.



Andalusia: la «utilitat» de Vox

Quan Casado va revelar a la tribuna del Congrés seu «no» a la moció de censura presentada per Vox, alguns van preveure possibles conseqüències en els governs autonòmics on la dreta i la ultradreta són socis o es donen suport. A Andalusia, la valoració de l'assumpte per part del líder de Vox, Alejandro Hernández, es convertia en un avís: «El que es sembra és el que es recollirà», va dir. Hernández va criticar el «to ofensiu de Casado», tot i saber que properament havia de negociar els pressupostos andalusos. Si es va provocar inquietud en les relacions entre aquests partits, l'estabilitat sembla haver tornat: els pressupostos andalusos sortiran endavant amb el suport de Vox.



Múrcia: es mantenen les relacions

Casado li va dir a Vox «fins aquí hem arribat» durant la moció de censura. Podria semblar, al principi, que aquesta decisió posava el PP murcià en una difícil situació, però els populars de l'autonomia no han trencat relacions.