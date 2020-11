Biden recupera el multilateralisme amb els nomenaments en política exterior

El president electe dels EUA, Joe Biden, nomenarà aquesta setmana com a secretari d'Estat Antony Blinken, un ferri defensor del multilateralisme, i la veterana diplomàtica afroamericana Linda Thomas-Greenfield com a ambaixadora davant l'ONU, van avançar diversos mitjans nord-americans. Blinken, de 58 anys i que sol usar el seu sobrenom Tony, és un dels assessors més propers de Biden i va exercir com a número dos del Departament d'Estat durant els dos últims anys de la presidència de Barack Obama, entre 2015 i 2017.

S'espera que Biden faci avui l'anunci, quan revelarà el nom de diversos membres del seu futur Govern, segons va avançar el que serà el cap de gabinet de la Casa Blanca, Ron Klain. L'elecció de Blinken no és una sorpresa: el seu era el nom que sonava amb més força a les travesses, al costat dels de l'exassessora de seguretat nacional de la Casa Blanca d'Obama, Susan Rice, i el senador demòcrata Chris Coons.

D'altra banda, més d'un centenar d'exfuncionaris de seguretat nacional republicans han exigit als líders del partit que denunciïn la negativa del president Donald Trump a reconèixer la seva derrota electoral davant de Joe Biden, una actitud que han qualificat d'atac perillós i antidemocràtic contra les institucions nord-americanes.

El grup està format per importants antics membres del departament de seguretat nacional durant les presidències de Ronald Reagan, George Bush pare, George W. Bush i Trump. El grup de destacats treballadors públics, que es va formar el passat mes d'agost, es va mostrar particularment crític amb els dirigents republicans del Congrés.