Pérez de los Cobos es desmarca de la Kitchen

El coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos semblava que sabia exactament què havia de dir davant del jutge del cas Villarejo per no perjudicar cap dels principals imputats en l'operació Kitchen, ni l'aleshores ministre, Jorge Fernández Díaz, ni el seu secretari d'Estat, Francisco Martínez. No li constava que tots dos haguessin tingut cap participació en l'operatiu il·legal investigat, perquè, malgrat ser l'encarregat de lliurar els fons reservats amb els quals presumptament es va pagar, va dir no saber a qui es donaven aquests diners ni haver sentit a parlar de la polèmica operació.

Fonts jurídiques presents en la declaració van assenyalar que quan explicava la cadena de comandament de la qual depenien aquests fons per a aquest tipus d'operacions policials, i anava ascendint d'un superior al següent, el jutge Manuel García-Castellón va prendre la paraula per preguntar si el superior màxim d'una partida el cost de la qual arribava a «275.000 euros» seria el ministre. El director de Gabinet de Coordinació i Estudis de la Secretaria d'Estat de Seguretat el 2013 va respondre que sí.

Segons la defensa de Fernández Díaz, Pérez de los Cobos també va explicar que els fons reservats escapaven al control del ministre des de 25 anys enrere, en estar delegats a la Secretaria d'Estat de Seguretat, fet pel qual sí mantenia reunions amb Martínez sobre aquesta partida. Mai va tractar amb Jorge Fernández Díaz sobre ells, ni sobre cap confident, extrem que ell mateix ignorava en les operacions pagades amb els fons reservats, va puntualitzar.

A petició d'Anticorrupció, a més, el jutge va imputar, mentre declarava davant seu, el responsable policial que va coordinar el dispositiu de 70 agents que van vigilar el 2013 l'extresorer del PP Luis Bárcenas i el seu entorn.



Properes citacions

El magistrat continuarà aquesta setmana amb noves declaracions, tot i que ha posposat sense data la declaració prevista per a avui de qui era comissari d'Afers Interns, Marcelino Martín Blas, superior de Jesús Vicente Galán, la condició del qual va canviar a petició d'Anticorrupció després d'unes preguntes preliminars que li va dirigir el magistrat. Demà serà el torn del xofer de Bárcenas, Sergio Ríos, que ha demanat tornar a comparèixer a petició pròpia.

Ríos hauria cobrat 2.000 euros al mes per vigilar el seu cap i la seva família, segons els rebuts trobats en l'escorcoll del domicili de l'excomissari Villarejo, qui es va encarregar dels pagaments fins que va ser substituït pel també imputat Andrés Gómez Gordo, responsable de Seguretat de María Dolores de Cospedal quan l'ex-secretària general del PP era presidenta de Castella-la Manxa.

El jutge també va prendre ahir declaració com a testimoni a Oliver Zügel, a qui Villarejo havia identicat en alguna conversa de les existents en el sumari com a testaferro de Bárcenas. Segons el testimoni, va ser la seva dona la que el va identificar així davant l'excomissari per perjudicar-lo en el seu procés de divorci. Va assegurar que ni tan sols coneixia l'extresorer de PP.