Els primers a ser vacunats contra el coronavirus seran residents i personal sanitari de residències de gent gran

El govern espanyol preveu vacunar contra la covid-19 en tres etapes i, en la primera, immunitzarà a residents i personal sanitari i sociosanitari de residències de gent gran i de persones amb discapacitat. Seran els primers a ser vacunats a partir del gener. En aquesta primera etapa, entre el gener i el març, també es vacunarà a la resta de personal sanitari i a persones dependents no institucionalitzades. Es tracta d'uns 2,5 milions de persones de l'Estat espanyol. L'estratègia de vacunació contra el coronavirus aprovada aquest dimarts en Consell de Ministres estableix 18 grups poblacionals prioritaris en funció de la mortalitat, l'exposició a la malaltia, l'impacte socioeconòmic i la transmissió de la malaltia.

La segona etapa de vacunació, entre el març i el juny, incrementarà progressivament les persones que seran vacunades i en la tercera etapa, a partir del juny, la previsió del govern espanyol és cobrir a tots els grups prioritaris. Ho ha explicat en roda de premsa el ministre de Sanitat, Salvador Illa, que ha explicat que la vacuna serà "gratuïta" i d'entrada no serà obligatòria.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va avançar divendres que s'aprovaria aquesta estratègia al Consell de Ministres en la qual l'executiu treballa des del setembre. Sánchez va dir que Espanya seria un dels primers països europeus en tenir un pla, juntament amb Alemanya, i que una part "molt substancial" de la població es podria vacunar el primer semestre de 2021.

El cap de setmana, Sánchez va concretar que l'estratègia seria "única" a tot l'Estat espanyol i hi hauria 13.000 punts per administrar-les. El govern espanyol preveu rebre un 10% de les vacunes que compri la Comissió Europea, l'equivalent a uns 80 milions d'immunitzacions. Tanmateix, no hi ha la garantia que es puguin utilitzar totes, ja que abans hauran de ser aprovades per l'Agència Europea del Medicament.

La Unió Europea té acords de compra anticipada amb sis farmacèutiques. Aquest dimarts se n'ha anunciat un més, amb Moderna per adquirir 160 milions de dosis. L'estratègia de vacunació serà flexible i s'anirà adaptant en funció de quin tipus de vacuna arribi primer. Això pot fer variar quins col·lectius prioritaris són vacunats en primer lloc.

Tampoc està tancada la quantitat de vacunes que rebrà cada autonomia. El Ministeri de Sanitat també adverteix que caldrà mantenir les mesures de distància social i l'ús de mascareta durant un temps, ja que es vacunarà la població de forma progressiva.