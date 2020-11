PSOE i Podem acosten les seves postures sobre els desnonaments

PSOE i Unides Podem intenten recompondre, una altra vegada, les seves fissures. Aquest cop, després d'un últim xoc que ha deixat més ferides de les previstes: l'executiu havia tancat el seu projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) i havia d'iniciar la negociació, esmena a esmena, amb els grups. Però el PSOE no esperava que el partit morat signés una proposta, pel seu compte i acompanyat d'ERC i Bildu, per prorrogar la prohibició dels desnonaments fins al 31 de desembre de 2022. El moviment es va interpretar com «una deslleialtat», però ja des del principi el Ministeri de Transports que dirigeix José Luis Ábalos es va obrir a una transacció. Els dos socis ja intenten buscar una sortida mentre es refreda la «via Ciutadans», buscada per La Moncloa, i Bildu es llança a avalar els comptes.

El Govern entra en una altra setmana clau en la tramitació del projecte de llei. Avui s'inicia el debat i votació de les esmenes a la Comissió de Pressupostos, pas previ que el ple del Congrés aprovi, la propera setmana, el dictamen per remetre'l al Senat. En aquests propers dies es refermaran les aliances i el perfil definitiu del text. Però en paral·lel la coalició ha de superar el seu últim obstacle. I ahir, després de la reunió de la permanent de l'executiva federal socialista, Ábalos va destacar que estan disposats a obrir la mà, a negociar al llarg d'«aquesta setmana» amb Podem per prorrogar el veto als desnonaments més enllà de la data límit vigent, el 31 de gener. Aquesta qüestió de disputa s'havia tractat prèviament a la reunió de La Moncloa, en què van participar Pedro Sánchez i Pablo Iglesias i els seus escuders.

«Donada l'extensió de l'estat d'alarma, el convenient seria estendre-la», va assegurar el ministre i número tres del partit. És a dir, que el PSOE està disposat a ampliar la prohibició tot el temps que duri l'alarma, que expirarà el 9 de maig com a màxim, i per a això ja estan en marxa reunions tècniques interministerials.

Ábalos va insistir que la «sensibilitat» de l'executiu en aquest assumpte està fora de tot dubte, i per això el PSOE s'obre a revisar la regulació, i no posarà traves a tenir en compte la situació de persones vulnerables abans de l'inici de la pandèmia, punt que per al partit morat és bàsic. Això sí, s'ha de preservar la «seguretat jurídica». El ministre va assegurar que encara no s'ha concretat com s'instrumentaria aquesta ampliació, però considera que hauria de quedar fora dels pressupostos, perquè és un «acte de Govern». Això obre la via a l'aprovació d'un nou reial decret llei. A Podem van acollir de bon grat el moviment del PSOE. Si accepta estendre la prohibició d'executar desnonaments tot el temps que duri l'estat d'alarma, l'esmena signada amb ERC i Bildu «no tindria sentit».