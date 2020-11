El rei emèrit controlava des de Suïssa milions d'euros en accions d'empreses de l'Ibex

Nous indicis sobre la fortuna oculta del rei emèrit, Joan Carles I. Segons avança El Confidencial, el monarca va ocultar a Suïssa milions d'euros en accions en empreses de l'Ibex 35. La informació apunta que la Fundació Zagatka -constituïda pel seu cosí, Álvaro d'Orleans Borbó i utilitzada presumptament per ocultar el cobrament de comissions opaques o pagar vols privats- va ser titular de les accions d'una desena de companyies com Endesa, Iberdrola, Santander, BBVA, Abertis, ACS o Repsol, a més d'altres de diferents països europeus.

La seva identitat "s'amagava darrere d'un complex entramat societari" amb ramificacions a Liechtenstein i suposats testaferros, assegura aquest mitjà. Afegeix, que els diners que aconseguia el rei emèrit pel seu paper com a intermediari s'invertia en borsa i altres productes financers. Quan Joan Carles de Borbó necessitava diners per als seus viatges o altres despeses, Zagatka venia actius per aconseguir-los.

Segons els documents en mans d'El Confidencial, durant anys, la compravenda d'accions de destacades empreses de l'Ibex va ser frenètica. A vegades, amb poques setmanes de diferència es compraven i venien importants paquets accionarials assolint rendibilitats que serien l'enveja dels millors gestors professionals: En menys d'un mes va obtenir una rendibilitat del 10,5% en una operació amb títols d'Iberdrola l'any 2012, un any abans va guanyar un altre 10% en una compravenda d'un paquet d'Acciona en menys de dues setmanes, i en una operació amb accions d'Endesa va obtenir una rendibilitat del 17% en només set setmanes.