Dia internacional contra la violència de gènere: per què se celebra el 25 de novembre?

El 25 de novembre se celebra anualment el Dia Internacional contra la Violència de Gènere per a denunciar i erradicar la violència que sofreixen les dones a tot el món.

Cada any els carrers es tenyeixen de morat i les associacions feministes convoquen mobilitzacions i activitats de conscienciació amb la finalitat de reivindicar la seva lluita.

L'elecció d'aquest dia per a reivindicar la lluita feminista no és mera casualitat sinó que darrere d'ella s'amaga una història.

Les germanes Mirabal -Pàtria, Minerva i María Teresa- van ser tres activista polítiques de la República Dominicana. A la fi del 1950 -després del triomf de les revolucions en contra de les dictadures que sofrien alguns països llatinoamericans- van fundar el grup revolucionari d'extrema esquerra '14 de juny'. Aquest grup anava contra el dictador Rafael Leónidas Trujillo, president de la República Dominicana entre el 1930 i el 1961.

A conseqüència del seu activisme, les tres germanes -que encapçalen el grup 14 de juny- van ser torturades i empresonades en diferents ocasions i, finalment, el 25 de novembre del 1960 van ser segrestades i colpejades per ordres del dictador Trujillo. L'assassinat de les germanes Mirabal va generar una infinitat de protestes al país i les va convertir en un símbol llatinoamericà en la lluita contra la violència de gènere.

De manera extraoficial, segons explica l'Organització de les Nacions Unides, els orígens d'aquest dia es remunten a 1981, quan militants i activistes en favor dels drets de la dona llançaven les seves protestes contra la violència de gènere, per a honrar a les germanes Mirabal.

No obstant això, no va ser fins a l'any 2000 que l'ONU no va oficialitzar el 25 de novembre com el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona.



Activitats convocades

Enguany a conseqüència de la pandèmia que estem patint, les manifestacions i activitats que s'organitzen anualment han estat modificades i adaptades a les mesures establertes pel coronavirus.

La plataforma Feministas.org -la Federació Estatal d'Organitzacions Feministes- ha publicat en la seva pàgina web un llistat amb les diferents activitats organitzades en cada ciutat del país.