Imputen en el cas Tàndem els excaps de seguretat de Caixabank i Repsol

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón ha imputat l'exdirector de Seguretat Corporativa de Repsol Rafael Araujo i l'excap de Seguretat de Caixabank Miguel Ángel Fernández Rancaño pels encàrrecs que presumptament van realitzar entre els anys 2011 i 2012 a l'entramat d'empreses de l'excomissari José Manuel Villarejo, principal imputat del cas Tàndem, en què s'investiguen les clavegueres policials.

A l'acte, el magistrat també acorda la declaració com a imputats per aquests fets, que s'investiguen en la peça 21 del cas, de l'exsubdirector de Seguretat de Repsol Rafael Girona Hernández, així com del propi Villarejo i el seu soci Rafael Redondo, tots dos ja imputats des de novembre del 2017, pels delictes de suborn i descobriment i revelació de secrets.

A més, acorda la declaració com a testimonis, amb oferiment d'accions, de l'expresident de Sacyr Luis del Rivero (que ja estava personat com a perjudicat), de l'encarregat de Seguretat Rodrigo Álvarez Vázquez i de l'exdirector financer de Repsol IPF Fernando Ramírez Mazarredo.

La resolució recorda que al juny Del Rivero va demanar al jutjat que es comuniqués a la Comissió Nacional del Mercat de Valors l'existència d'aquest procediment penal «perquè, amb independència de les accions que pugui adoptar davant de Repsol i Caixabank» s'informi al jutjat que estan obligats a incloure informació en els seus respectius informes anuals de govern corporatiu».



Projecte Wine

El jutge explica que la peça 21 o Projecte Wine es va obrir al desembre de 2019, arran dels àudios i documents intervinguts en els domicilis de Villarejo i Redondo; ja que fins al passat mes d'octubre romania sota secret. Quan aquesta garantia de sigil es va aixecar, la Fiscalia Anticorrupció va demanar aquestes citacions i altres diligències.Aquesta seria la segona ocasió en què Villarejo hauria investigat a l'expresident de Sacyr, Luis De l'Rivero, perquè també ho hauria fet per al BBVA, en la peça oberta en relació amb els encàrrecs fets pel banc a l'excomissari.

La maniobra, explica la resolució, va ser detectada per Repsol i amb ajuda de Caixabank "paralitzaria de manera temporal el desenvolupament de el pla elaborat per De l'Rivero", a què retira de la presidència de Sacyr, al costat del seu fill ia un dels seus col·laboradors claus , Rodrigo Álvarez Vázquez, conegut com el 'Cid' i encarregat de la seguretat de la constructora.

La retirada de la presidència, així com l'acomiadament de les persones considerades com "el seu cercle de confiança" s'haurien produït, segons consta en la documentació intervinguda, un intent de reacció per part de De l'Rivero per intentar aconseguir informació de el president de la multinacional petroliera.

La Caixa va entrar en l'accionariat de Repsol a la dècada dels noranta, arribant a convertir-se en un dels seus principals accionistes amb un 12% de l'capital, amb presència en el consell d'administració, informa Europa Press.

L'entitat financera va promoure el nomenament d'un dels seus directius, Antoni Brufau, com a president de la petroliera, i va jugar un paper rellevant a l'hora de garantir l'estabilitat de la companyia durant l'intent de Pemex i de Luis de l'Rivero de promoure canvis en la seva cúpula. El canvi de la normativa el 2018 va portar a anar abandonant progressivament el capital de la petroliera.