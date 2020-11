Joe Biden comença finalment la transició amb un Trump resignat

Han fet falta 20 dies des que es van tancar les urnes i 16 des que les projeccions van assenyalar Joe Biden com a president electe dels Estats Units, però finalment la transició al país està oficialment en marxa. El demòcrata ha rebut llum verda de l'administració de Donald Trump per iniciar formalment el procés, el que li dóna accés als més de set milions de dòlars de fons federals i altres recursos, incloent accés físic a edificis, personal i documents de l'Administració sortint. I encara que Trump segueix amb jocs malabars retòrics i pràctics per no admetre la seva derrota, la realitat s'ha imposat. No concedeix però cedeix.

Poc després que la responsable de l'administració de Serveis Generals, Emily Murphy, enviés una carta a Biden obrint finalment el procés, l'equip de transició del demòcrata va contactar amb el Departament de Defensa i altres per començar a organitzar les necessàries reunions. És prioritari per a l'equip de Biden el contacte amb les autoritats encarregades del combat contra la pandèmia de coronavirus, dels centres de control i prevenció de malalties als instituts nacionals de salut i els responsables de l'Operació Warp Speed, que planifica la producció i distribució de les vacunes.

L'inici de l'procés formal permet ja que l'FBI i altres agències realitzin les revisions de l'historial d'alts càrrecs elegits per Biden per al seu gabinet i el seu Govern, mentre el seu equip ja té accés a comptes de correu electrònic que acaben amb la terminació oficial governamental. gov o ptt.gov (per equip de transició presidencial).



Tres fronts s'enfonsen

A menys de 60 dies de la presa de possessió de Biden, la transició comença perquè s'han ensorrat els tres fronts des dels quals Trump ha intentat combatre el resultat a les urnes, on un rècord de més de 80 milions de nord-americans van donar el seu vot a Biden, una mica més de sis milions de paperetes més que les que ha obtingut el republicà en una altra marca històrica. Les seves acusacions sense proves d'un frau electoral massiu han convençut molts dels seus votants (el 79%, segons va tuitejar ell mateix), però ningú més. I de les 22 demandes als tribunals, 21 ja han fracassat.

Trump va afirmar a Twitter que va recomanar a Murphy posar en marxa els «protocols inicials» de transició «pel bé del país», però va insistir a intentar contextualitzar aquesta autorització com un simple pas logístic que no implica que assumeixi la victòria de Biden. Trump va afegir que només està permetent que l'Administració de Serveis Generals dugui a terme el «treball preliminar» amb els demòcrates. I va insistir en la denúncia sense proves d'un frau massiu.

Quan Biden arribi a la Casa Blanca es trobarà amb una crisi centrada en els serveis, quelcom que augura una recuperació difícil que quedarà en mans de Janet Yellen, l'antiga presidenta de la Reserva Federal i primera dona a ocupar la secretaria del Tresor. Biden va afirmar en la presentació del seu equip que «els EUA han tornat».