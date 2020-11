Un misteriós «obelisc» descobert en un desert dels EUA desencadena tota mena de teories

Un misteriós 'obelisc' de metall que va ser trobat enterrat al remot desert de l'oest dels Estats Units ha encès la imaginació dels observadors d'ovnis, teòrics de la conspiració i fanàtics del difunt cineasta britànic Stanley Kubrick a tot el món.



El pilar triangular brillant, que sobresurt aproximadament més de tres metres de les roques vermelles del sud de l'estat de Utah, va ser descobert dimecres passat per funcionaris locals.



Després d'aterrar-hi per investigar, els membres de la tripulació del Departament de Seguretat Pública de Utah van trobar «un monòlit de metall instal·lat a terra», però «cap indicació òbvia de qui podia haver posat el monòlit allà».





VIDEO: A mysterious metal "obelisk" found buried in the remote western United States desert has inflamed the imaginations of UFO spotters, conspiracy theorists and Stanley Kubrick fans around the world https://t.co/NiS5NLyROz pic.twitter.com/dDXA1ueLJZ — AFP News Agency (@AFP) November 24, 2020

La descoberta es va fer ràpidament viral

'Reiniciar l'any'

«És il·legal instal·lar estructures o obres d'art sense autorització en terrenys públics administrats pel Govern federal, sense importar de quin planeta sigui», va advertir l'agència en un comunicat de premsa amb un toc irònic dilluns.La notícia del descobriment ràpidament es va tornar viral a internet, i molts van notar la similitud de l'objecte amb estranys monòlits alienígenes que desencadenen enormes avenços en el progrés humà en obres de ciència-ficció clàssiques com la famosa cinta de Kubrick '2001: Una odissea de l'espai', del 1968.D'altres van comentar sobre el descobriment durant un any turbulent en què el món s'ha vist afectat per la pandèmia de Covid-19, i especulen amb optimisme que podria tenir una funció completament diferent.«Aquest és el botó de 'reiniciar' per al 2020. ¿Algú pot pressionar-lo ràpidament?» va fer broma un usuari de la xarxa social Instagram.Atès que els funcionaris es neguen a revelar la ubicació de l'objecte per temor que hordes de curiosos s'acostin al desert remot, també ha començat una carrera en línia per geolocalitzar l''obelisc' utilitzant les formacions rocoses circumdants.Bret Hutchings, el pilot que va passar sobrevolant l'obelisc, va especular que l'element havia sigut plantat per «algun artista de nova tendència».Alguns observadors van assenyalar la semblança de l'objecte amb l'obra d'avantguarda de John McCracken, un artista nord-americà que va viure durant un temps als voltants de Nou Mèxic i va morir el 2011.