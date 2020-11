El rei Joan Carles va ocultar a Suïssa diversos milions d'euros en accions

El rei Joan Carles va ocultar a dos bancs suïssos i a través de comptes de la Fundació Zagatka, la societat que suposadament va utilitzar per amagar el cobrament de comissions il·legals, milions d'euros d'accions de companyies d'una desena d'empreses espanyoles de l'Ibex-35, segons va revelat ahir El Confidencial.

El diari digital va assegurar que durant gairebé dues dècades el rei emèrit va ser accionista del BBVA, Santander, Iberdrola, ACS, Ence, Abertis, Endesa, Acciona i Repsol, entre altres empreses, i que el titular d'aquestes inversions era la Fundació Zagatka, dirigida pel seu cosí Álvaro de Orleans.

Segons els documents als quals ha tingut accés El Confidencial, els comptes de la fundació als bancs suïssos Credit Suisse i Lombard Odier van registrar moviments de compres d'«imports milionaris» d'accions amb els diners que ingressava de presumptes operacions de comissions il·legals d'intermediació.

D'aquesta manera, la fundació invertia automàticament aquestes comissions en borsa i productes financers per intentar obtenir nous rendiments. Quan s'efectuaven vendes parcials d'aquestes accions, els diners obtinguts eren utilitzats suposadament pel rei emèrit per pagar vols privats, estades a hotels o simplement disposar d'efectiu.

Entre les operacions realitzades, el digital detalla una del dia de Reis de 2009 amb la qual la Fundació Zagatka va adquirir 35.000 accions d'Iberdrola per import de 235.136 euros o l'ingrés sis dies després de 1.500 euros pel dividend generat per 15.000 participacions del Banc Popular i altres 5.200 euros per una bonificació en títols del BBVA.

A més d'empreses espanyoles de l'Ibex -el diari fa referència a altres transaccions d'accions del Banc Santander, Endesa o Acciona-, la Fundació Zagatka va registrar operacions amb fons d'inversió internacionals com l'asseguradora suïssa Swiss Re, la petroliera Total, Danone o Eon, companyia alemanya d'energia.

També Zagatka va tenir en la seva cartera percentatges d'altres multinacionals com Alstom, Henkel, Carlsberg, Carrefour, Telecom, Sanofi, Bayer, Allianz, Veolia o BHP Billition.

El 2015, el 44% del patrimoni de la fundació eren participacions d'empreses amb una administració d'actius que sumava 13,1 milions. A l'agost de 2018, el pes de les accions dels comptes de Zagatka havia pujat un 59%, si bé la valoració havia disminuït fins als 7,8 milions d'euros.



Podem: «Que doni la cara»

Per part seva, el diputat d'Unides Podem i representant de Galícia en Comú, Antón Gómez-Reino, va assegurar que les sospites d'irregularitats del rei emèrit semblen ja «una lletania» i que és «hora que doni la cara». Per tant, va demandar que torni a Espanya per retre comptes de les «moltes situacions fosques» que tenen a veure amb les seves finances en els últims anys.

Així ho va indicar en roda de premsa al Congrés en referència a laa informació de El Confidencial, tot recordant que el seu grup parlamentari ha intentat impulsar al Congrés diferents iniciatives per poder «monitoritzar» els comptes «presents i passats» de Joan Carles I i que més enllà de la seva situació, és «fonamental» que la Direcció de l'estat pugui ser «controlada en aquesta cambra».

Paral·lelament, Unides Podem va rebutjar ahir les esmenes que Esquerra Republicana (ERC) va presentar als pressupostos per a deixar sense diners la Casa del Rei i que en anys anteriors havia avala. Ara que forma part del Govern, el grup confederal al·lega que aquestes propostes són «propaganda» i no són «realistes». Així ho va verbalitzar la seva portaveu a la Comissió de Pressupostos del Congrés, Martina Velarde, qui va voler deixar clar que el seu grup és «republicà».