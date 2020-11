Biden prepara una llei per concedir la nacionalitat a 11 milions de persones

El president electe dels Estats Units, Joe Biden, va anunciar ahir que durant els seus cent primers dies de mandat presentarà al Senat un projecte de llei amb el qual «donarà l'oportunitat d'obtenir la nacionalitat a més d'onze milions de persones que no estan documentades», malgrat que tot fa pensar que els republicans mantindran la majoria a la cambra.

Durant aquests primers cent dies al capdavant de la Casa Blanca, segons va avançar en una entrevista televisada a l'NBC, Biden també pretén cancel·lar algunes de «les ordres executives més perjudicials» que va emetre el seu antecessor i encara president, Donald Trump, en relació amb el medi ambient i la salut dels nord-americans. Concretament, el president electe va confirmar que tornarà a incloure els Estats Units en l'Acord de París, després que Trump retirés Washington del pacte climàtic mundial, sortida que es va fer efectiva aquest mes.

En aquesta entrevista va defensar també que, tot i recórrer per al seu gabinet a persones que van exercir papers destacats a l'última Administració demòcrata, no es tracta d'una simple continuació. «Aquest no és el tercer mandat d'Obama», va afirmar Biden, tot destacant que «afrontem un món totalment diferent» en què «Trump ha canviat el panorama».

És en el contrast amb el president sortint i la seva presidència on Biden està posant bona part del seu focus per a delinear com serà la seva presidència. I contrasta l'«Amèrica primer» de Trump que veu com «Amèrica sola» amb una filosofia en què els EUA tornin a estar «al capdavant de la taula» com un «constructor de coalicions». Com ja ha fet en altres intervencions públiques des de la seva elecció, Biden va tornar a assegurar que en les seves converses amb més de 20 líders estrangers està detectant «satisfacció i entusiasme perquè els EUA reafirmin el seu paper». El president electe va reiterar també la seva voluntat que el país torni a unir-se i va insistir que «ha d'acabar l'enfrontament en el diàleg polític».