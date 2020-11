Cs votarà «no» als pressupostos i critica que Sánchez hagi triat la «via radical»

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha anunciat que els deu diputats del partit liberal al Congrés votaran en contra dels pressupostos generals de l'Estat. Arrimadas ha criticat que el cap de l'executiu, Pedro Sánchez, hagi triat la "via radical" amb ERC i EH Bildu i hagi rebutjat la "via moderada". "Mai més podrà dir que no tenia una altra opció", ha afirmat la líder de Cs en roda de premsa a la cambra baixa aquest dijous. Arrimadas ha retret que Sánchez "ha preferit agafar la mà d'Otegi i Junqueras" i ha acceptat "contrapartides intolerables". La presidenta de Cs ha lamentat que "les línies taronges no s'han complert". "Els PGE no compleixen els requisits necessaris perquè un partit de centre pugui donar-hi suport", ha assegurat.

El partit liberal ja ha votat en contra dels pressupostos en comissió aquest dijous al costat de PP i Vox. Arrimadas ha argumentat que Cs va ser el primer partit a allargar la mà a Sánchez i ha treballat durant dos mesos per millorar el text. La líder del partit ha afirmat que Cs ha aconseguit "coses importants", com introduir l'esmena sobre la targeta sanitària única.

Arrimadas ha argumentat que ERC i EH Bildu eren "innecessaris" amb els vots afirmatius de Cs i ha afirmat que "èticament" el suport dels grups independentistes és censurable. Segons la líder del partit liberal, Cs ha fet un "servei a Espanya" perquè ha posat en relleu que Sánchez ha triat socis quan tenia una altra opció. "Molts espanyols se senten orfes", ha afirmat.

Sense Cs, "hauria semblat que Sánchez no tenia més remei que agafar la mà d'Otegi i Junqueras", ha dit. Arrimadas ha criticat que altres partits de l'oposició hagin estat "de vacances" i no hagin treballat per millorar els comptes. "Estem molt orgullosos del que hem aconseguit", ha remarcat, i ha dit que seguiran treballant per intentar incloure alguna esmena.

Arrimadas ha assegurat que Cs és un partit que "seguirà sent responsable" i "útil" però ha vist "molt complicat" que el seu vot canviï de cara a la setmana vinent perquè caldria que el govern espanyol "desfés" la via d'ERC i EH Bildu.