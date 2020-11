Espanya, Itàlia, Grècia i Malta critiquen el pla migratori de la UE

La proposta sobre asil i immigració presentada a finals de setembre per la Comissió Europea és un «bon punt de partida» però és «desequilibrada» i no permetrà reduir la pressió migratòria sobre els països de primera línia en la frontera exterior de la UE i que més pateixen la pressió. Així ho han denunciat els mandataris d'Espanya, Itàlia, Grècia i Malta en un document enviat al president del Consell Europeu, Charles Michel, a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i a la presidenta de torn de la UE, Angela Merkel.

«Grècia, Itàlia, Malta i Espanya aprecien els esforços de la Comissió Europea per proposar el nou pacte sobre asil i immigració i reconeixen que la proposta representa un punt de partida constructiu», però «els desequilibris que veiem en els elements proposats sobre solidaritat i responsabilitat han de ser abordats per deixar molt clar que la distribució equitativa de la càrrega és un factor essencial per a una autèntica política europea d'asil i immigració», avisen Pedro Sánchez, Giussepe Conte, Kyriakos Mitsotakis i Robert Abela.

El document, de quatre pàgines i datat el passat 23 de novembre, resumeix l'opinió dels quatre països pel que fa als plans migratoris proposats per intentar impulsar una reforma que esquivi el veto de països com Hongria o Polònia -oposats a la reubicació de refugiats- però permeti al mateix temps reduir la pressió migratòria sobre els països d'entrada. El bloqueig del fons de recuperació i del nou pressupost de la UE ha augmentat la desconfiança entre els dirigents europeus, que recorden que és indispensable que un acord cobreixi tots els elements del pacte.



Solidaritat a la carta

Espanya, Itàlia, Grècia i Malta retreuen a Brussel·les que mentre que les responsabilitats dels països de primera entrada són «estrictes» i estan «detallades» al pacte, el mecanisme de solidaritat per descarregar la pressió que afronten els països mediterranis és «complex» i «vague», amb una flexibilitat a la carta en funció de «les circumstàncies», a través de reubicacions, de suport operatiu o el patrocini de retorns.

La seva contraproposta per evitar que els països que es neguen a acollir immigrants optin per vies alternatives: mantenir la noció de «reubicacions obligatòries», que ha de ser «la principal eina de solidaritat», i incloure «salvaguardes suficients» per garantir una implementació reeixida dels retorns que altres països puguin patrocinar. «La predictibilitat és un element decisiu de la solidaritat en el pacte» i les solucions basades en una ficció legal de no permetre l'entrada a la UE d'aquells que no siguin elegibles per a la protecció internacional són irrealistes i no funcionaran», adverteixen.Centres tancats a les fronteres

En segon lloc, els quatre dirigents expressen els seus dubtes sobre el procediment de control -sanitari i de seguretat- a totes les persones que arribin -en un termini de cinc dies- perquè a la pràctica no permetrà respectar els terminis previstos i pot portar a efectes indesitjats. En la seva opinió la decisió sobre els exàmens de seguir en mans dels Estats membres "que són els" millors situats per decidir el seu és viable tenint en compte les circumstàncies específiques "perquè en cas contrari podria portar a crear" grans centres tancats a les fronteres exteriors ", cosa que" no és acceptable ", subratllen.

Un altre àmbit que els preocupa és la dimensió exterior que ha de seguir sent un element clau. "Hem d'invertir en relacions polítiques amb els nostres socis migratoris, particularment en els països del veïnatge sud", reivindiquen. Quant als retorns d'immigrants, un dels pilars per Brussel·les, consideren que per als retorns patrocinats proposats per la Comissió siguin eficaces ha d'haver terminis i modalitats clares i involucrar els països tercers a través de "incentius positius".

A més, tot i que el pla no aborda vies per impulsar immigració legal, insisteixen que es tracta d'un element íntimament lligat amb els fluxos irregulars ja que la coordinació de canals d'immigració i asil assegurances, regulars i ordenats permetran reduir els fluxos irregulars i contribuir a una gestió ordenada ", apunten.