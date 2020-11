Fernández Díaz, al seu número dos: «M'has qualificat d'idiota i miserable»

Ni l'exministre Jorge Fernández Díaz ni qui era el seu número dos a Interior, Francisco Martínez, volien mirar-se a la cara durant l'acarament a què els va sotmetre el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón. Potser intentaven evitar la tensió que van viure quan portaven una hora en què només van coincidir a dir que cap dels dos havia sentit esmentar l'operació Kitchen al Ministeri. Va ser quan el polític del PP va recriminar a Martínez tots els insults que, va dir, li havia dirigit des de 2017, segons consta en la gravació de la diligència a la qual ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona. «Per a mi ha estat dolorós», afirma Fernández Díaz, en recordar la recopilació policial que la Unitat d'Assumptes Interns de la Policia havia fet de tots els insults que havia rebut. «Els epítets que des de l'any 2017 em dirigeixes, que ja sé que són privats. L'últim és d'ahir i va sortir en premsa. Em vas dir idiota integral per haver dit que jo no gestionava els fons reservats. M'has qualificat de cabró, em deies fill de puta, em deies miserable juntament amb Mariano Rajoy i Soraya Sáez de Santamaría, m'has dit babau amb diferents persones, des de Pino (en referència a l'aleshores director adjunt operatiu) a García Castaño (pel comissari també imputat que va assenyalar Martínez). Per tant no hi havia gaire afecte de tu cap a mi», es queixa.