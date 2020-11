Fernando Simón: «Se celebrarà el Nadal, però d'una altra manera»

Fernando Simón ha assegurat aquest dijous en roda de premsa que "el Nadal podrà celebrar-se, però d'una altra manera". El director del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) ha fet balanç de la pandèmia i ha valorat que les dades del dia, en els quals la incidència acumulada ha baixat fins als 325 casos per 100.000 habitants en els últims 14 dies, presenten una "evolució favorable".

"Però haig d'insistir, com sempre, que no és aquí on volem estar. El nostre objectiu és estar per sota dels 50. Si pot ser, per sota dels 25", ha reiterat. "Hem de ser molt cauts".

Així doncs, ha destacat un descens dels casos de contagis de coronavirus en totes les comunitats autònomes i, a més, entre els majors de 65 anys. El viròleg ha subratllat també el descens que s'està observant en el nombre de pacients hospitalitzats, inclosos els de les Unitats de Cures Intensives (UCI), així com en la taxa d'incidència de casos per cada 100.000 habitants, la qual se situa actualment en els 325 casos.

No obstant això, Simón ha avisat que perquè el país estigui "tranquil" en el sentit de poder controlar un futur brot la incidència acumulada a 14 dies per cada 100.000 habitants s'ha de situar en 50 casos o en 25. Un objectiu que, al seu judici, es podria arribar al gener o febrer. "Això dependrà molt del que passi en el pont de desembre i al Nadal, tot i que tinc l'esperança que entre tots aconseguim que l'impacte que hi hagi en la transmissió del virus en les festivitats sigui el menor possible", ha dit Simón.

Dit això, Simón ha avisat que, encara que la tendència de contagis és "favorable", ja que s'està reduint "a poc a poc", la situació a Espanya és encara "molt preocupant" i cal ser "molt cauts" fins que la situació sigui "realment bona".

"Tenim una evolució favorable, però les xifres estan molt per sobre del que ens interessaria estar per saber que no es produirà un brot incontrolable de la transmissió", ha asseverat el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries.

Finalment, Simón ha explicat que els brots en els centres sanitaris també estan disminuint-se gràcies a la "molt bona feina" que s'està realitzant tant als hospitals com en els serveis d'Atenció Primària.