L'economia britànica patirà la contracció més gran dels darrers 30 anys

El Regne Unit ha entrat en un estat d'«emergència econòmica» i patirà aquest any una caiguda sense precedents de l'11,3% del producte interior brut (PIB) a causa de la pandèmia, segons el ministre de Finances, Rishi Sunak. El dèficit públic s'elevarà a gairebé 4.000 milions de lliures per a l'any pressupostari en curs, la qual cosa equival a un 19% del PIB, una suma abismal com a conseqüència dels esforços sense precedents, segons Sunak, per mantenir l'ocupació colpejada de ple per la pandèmia de coronavirus. Es tracta de la contracció més important en més de 300 anys, segons va explicar el ministre, que va presentar a la Cambra dels Comuns les prioritats pressupostàries del Govern conservador per a l'exercici 2021-22.

Segons els càlculs realitzats per l'Oficina de Responsabilitat Pressupostària (OBR), l'economia britànica creixerà un 5,5% l'any 2021, un 6,6% el 2022 i un 2,3% el 2023. La desocupació se situarà en un 7,5% a la segona meitat de l'any 2021. «La nostra emergència sanitària no ha acabat. La nostra emergència econòmica acaba de començar», va assenyalar Sunak, tot afegint que «la nostra prioritat immediata és protegir la vida de la gent i els seus mitjans de subsistència». El Govern va confirmar que reduirà l'ajuda exterior a l'any 2021, del 0,7% actual al 0,5%. Una retallada «realment vergonyosa», segons va assegurar l'Arquebisbe de Canterbury, Justin Welby.



Doble incertesa

La revisió de la despesa per a l'exercici 2021-22, amb una caiguda del producte interior brut més greu que en la recessió que es va viure l'any 1921, encara la doble incertesa de l'eficàcia que tindran les vacunes contra la COVID-19 i les conseqüències que pot tenir el Brexit. Les negociacions segueixen bloquejades i sense que se sàpiga encara si el Regne Unit deixarà la Unió Europea el 31 de desembre amb o sense acord comercial.



Pèrdues a la borsa

La Borsa de Valors de Londres va tancar el dia amb pèrdues generalitzades, segons Efe. El FTSE-100 -o «Footsie» -, índex principal a la capital britànica, va cedir 41,08 punts, fins situar-se en els 6.391,09 punts.

Dins d'aquest context de jornada negra per a la borsa, els grups que més es van revaloritzar al tancament de la borsa van ser Unilever, que va guanyar un 5,07%, seguit de la minera Fresnillo, que va registrar guanys del 3,77% i de Flutter Entertainment, amb una pujada del 2,78 %. Per contra, van acabar en terreny negatiu Aveva, que va baixar un 19,95%, seguida del banc Barclays, que va cedir el 4,53%, i la firma d'automoció Rolls Royce Holding, que va caure un 4,19%