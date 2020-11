L'hidroxicloroquina no evita el contagi

Els resultats de l'assaig clínic liderat pels doctors Bonaventura Clotet i Oriol Mitjà iniciat fa uns mesos demostren que la hidroxicloroquina (HCQ) no és un tractament profilàctic efectiu contra la covid. Els resultats de l'estudi, publicats a New England Journal of Medicine, apunten que el medicament no té efectes beneficiosos en la prevenció del contagi. Concretament, els investigadors han descobert que un tractament amb hidroxicloroquina durant set dies després de l'exposició a un cas positiu de coronavirus no influeix en el desenvolupament o no de la malaltia ni en la millora dels símptomes. Amb l'evidència científica disponible ara, els autors de l'estudi desaconsellen la profilaxi postexposició amb aquest medicament.

«En conclusió, el tractament profilàctic amb HCQ no ha tingut efectes beneficiosos en la prevenció de la COVID-19 simptomàtica ni en la prevenció de la infecció per SARS-CoV-2 en contactes sans exposats a un cas PCR positiu», recull la nota de premsa de la Fundació de Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses (FLS).

Per a Bonaventura Clotet, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, «la recerca clínica ha d'estar ben dissenyada perquè els resultats siguin concloents i permetin confirmar o descartar l'efectivitat d'un agent terapèutic» i és el cas d'aquest estudi. Els investigadors agraeixen a tots els professionals participants la implicació.