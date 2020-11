L'OMS preveu que es podrà «respirar sense mascareta» d'aquí a deu mesos o un any

María Neira, directora de Salut Pública i Medi Ambient de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), preveu per d'aquí a deu mesos o un any el termini per deixar d'utilitzar mascareta. En declaracions al programa Els Matins de TV3, i entrevistada des de Ginebra, Neira no va atrevir-se a posar data de caducitat a la pandèmia de la covid-19, però sí que va esperançar que a finals d'any que ve ja es notaran els efectes de la vacuna a tot el planeta. «Si tot va segons el previst, els registres de les vacunes tiren endavant i comencem la campanya de vacunació el primer trimestre del 2021, probablement l'any que ve ens farà respirar d'una altra manera en tot el sentit de la paraula», va afegir.

Neira va admetre que «cal ser prudent sobre les dates», però considera que «hi ha esperances fonamentades i un optimisme basat en fets concrets»: «Hi ha llum al final d'aquest túnel, que comença a ser menys angoixant».



El món postpandèmic

D'aquesta manera, Neira marca un termini d'almenys sis o vuit mesos, després del primer trimestre, per retornar a la «normalitat», un panorama que se situaria entre l'inici i el final de la tardor del 2021. Tot i això Neria va voler reflexionar com seria aquesta normalitat: «Quan tot això acabi cal la reflexió sobre per què hem arribat fins aquí, què ha fallat, què hem de millorar». Apunta que només d'aquesta manera serà possible la recuperació econòmica i «la recuperació social de la salut, no només física, sinó també mental». De la pandèmia, Neira diu que hem après que «la cobertura sanitària universal és una ambició que no podem abandonar». També la importància cabdal d'invertir en salut i en recerca. Pel que fa a les festes de Nadal, Neira va alertar que caldrà celebrar-les «amb noves normes i amb tota la preocupació», i va afegir que les celebracions ja es farien «l'any que ve, quan tot això acabi».



Pla massiu de vacunació

A més, també va explicar que «fa mesos» que l'OMS treballa per elaborar el «pla massiu de vacunació» arreu del món. Relacionat amb aquest fet, la directora de Salut Pública va voler remarcar la «solidaritat» dels països rics per aconseguir que la vacuna arribi a tothom quan estigui disponible. En aquest sentit va deixar clar que «estar protegits depèn de la immunitat de tots» i que «només en sortirem si hi ha la noció de problema global que cal resoldre de manera global».



Primers vacunats

La Comissió Europea espera que a «finals de desembre» pugui arrencar la campanya de vacunació contra el coronavirus a la Unió Europea encara que ha admès que aquest calendari dependrà del fet que algun dels laboratoris amb els quals Brussel·les ha tancat acords de precompra obtingui un permís provisional de l'Autoritat Europea del Medicament. En aquest sentit, la comissària de salut, Stella Kyriakides, apunta que una vegada que la EMA tingui a la seva disposició els informes i informació rellevant de les candidates, l'autoritat europea «avançarà tan ràpidament com sigui possible» per avaluar el producte.