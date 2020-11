Sánchez replica a Ayuso i defensa que cal acabar amb el «dumping» fiscal

El president del Govern, Pedro Sánchez, va defensar ahir que l'harmonització fiscal de diversos impostos «és un tema en el qual dirigents autonòmics del PP també estan d'acord», en referència a l'acord assolit entre el Govern i ERC per acabar amb el «dúmping» fiscal que practica la Comunitat de Madrid. Aquest fenomen, que consisteix a abaixar impostos per atraure empreses i inversors, ha estat criticat per altres autonomies que, argumenten, també es veuen obligades a abaixar impostos per no resultar menys atractives.

«Preservar la igualtat d'oportunitats entre els ciutadans independentment d'on visquin és quelcom en el que hem d'estar d'acord, fins i tot la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso», va destacar el president del Govern després de la XIX Cimera entre Espanya i Itàlia que es va celebrar ahir al Palau de l'Almudaina de Palma.

«Aquesta falta d'harmonització fiscal entre les autonomies l'han criticat també dirigents autonòmics del PP en altres ocasions perquè són conscients que tenim un problema», va reiterar el cap de l'executiu.

Hores abans, Díaz Ayuso havia expressat la seva total oposició al pacte assolit entre el Govern i ERC en el marc de la negociació dels pressupostos i que aplana el camí per aconseguir aquesta harmonització fiscal: «A Madrid es té molta llibertat. Seré el pitjor malson de qui toqui la butxaca al contribuent madrileny».

«No es pot fer de la mentida una forma de fer política. Si Pedro Sánchez vol apujar impostos que ho digui, que no utilitzi els meus companys de partit ni altres presidents autonòmics, ni molt menys els independentistes perquè almenys ells van de cara», va assenyalar la presidenta madrilenya hores després en resposta a Sánchez, a qui li va retreure que pretengui «equivocar l'opinió pública» amb la seva actitud, segons Efe.