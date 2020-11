Cs votarà «no» als pressupostos pels pactes amb ERC i Bildu

Ciutadans s'ha aixecat de la taula de negociació dels pressupostos generals del 2021. Després de setmanes oferint el seu suport a Pedro Sánchez perquè optés, en paraules d'Inés Arrimadas, per la «via moderada», el partit liberal va anunciar ahir que rebutjarà els comptes públics que el Congrés votarà el 3 de desembre, perquè el president ha escollit la «via radical d'ERC i Bildu».

Arrimadas va proclamar la seva negativa a donar suport als pressupostos «perquè no compleixen amb els requisits perquè un partit de centre, moderat i liberal com Cs els pugui avalar». Malgrat que l'executiu de coalició portava dies enviant senyals que apostava per la majoria de la investidura, amb una escenificació vistosa tant de Bildu com d'ERC, i també el PNB, els diputats taronges van preferir seguir negociant amb el Govern.

Fonts de la direcció destaquen que aquesta estratègia els ha permès deixar clar davant els ciutadans que Sánchez podria haver buscat una altra aliança (amb ells, amb el PNB i amb partits regionalistes petits) per tirar endavant els pressupostos. L'abstenció, segons aquestes fonts, no era possible perquè no quedava clar que «aquests pressupostos són dolents i s'aproven amb mals companys de viatge».

La ruptura en aquesta matèria no pressuposa que Cs no pugui donar suport al Govern «durant la resta de la legislatura». «Seguirem sent útils als espanyols. No ens estirarem a dormir com altres», va afirmar Arrimadas en referència a Vox.