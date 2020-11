Hongria i Polònia confirmen la seva aliança respecte al veto al Pressupost de la UE

«Estem decidits a mantenir les nostres postures alineades. Ni Polònia ni Hongria acceptaran cap proposta que sigui inacceptable per a l'altra part», i només es mouran, van avisar, si hi ha una «modificació substancial» del mecanisme que condiciona els fons europeus al respecte de l'Estat de dret. L'impàs, al·leguen en una declaració conjunta, no és culpa ni de Varsòvia ni de Budapest, sinó que ha estat crear «per aquells que han establert un vincle entre l'Estat de Dret i el pressupost de la UE» perquè els Estats membres ja sabien el que podia passar.

«La nostra postura ha estat clara des del principi de la negociació de la proposta de la Comissió el 2018. Se sabia que la condicionalitat comportava risc de bloqueig del procés d'aprovació del Marc Financer Plurianual i el paquet financer Next Generation EU (el pla de recuperació)», justifiquen els dos dirigents.



«Instrument polític»

Orban i Morawkiecki, que van comparèixer sense acceptar preguntes de la premsa, també van insistir que el mecanisme de condicionalitat pactat entre la presidència semestral de la UE, que lidera Alemanya, i el Parlament Europeu no reflecteix l'acord polític al qual van arribar els 27 líders europeus a la cimera de juliol. I en què no solament no reforçarà, sinó que «destruirà l'Estat de Dret a la Unió Europea, degradant un instrument polític» amb una condicionalitat que se salta el tractat, aplica definicions vagues i termes ambigus, que no té «criteris clars» per a l'aplicació de sancions i «sense garanties processals significatives». «Els nostres països actuen sobre les bases de la cooperació lleial i la solidaritat. Estem disposats a contribuir a una solució a la situació actual», afirmen. Però «requerirà», adverteixen, «una modificació substancial del mecanisme proposat».