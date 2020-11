Iglesias pressiona per ampliar ja el veto als desnonaments

Pablo Iglesias continua pressionant el PSOE per ampliar, tan aviat com sigui possible, la prohibició de desnonar i tallar els subministraments a persones que es troben en situació de vulnerabilitat fins al final de l'estat d'alarma. En els últims dies, socialistes i morats semblaven haver acostat posicions després de diverses setmanes de desavinences.

La ministra portaveu, María Jesús Montero, va obrir la porta, dimarts passat, a tractar aquest assumpte a finals de gener, quan finalitza l'actual restricció als llançaments, però el vicepresident segon va marcar ahir un termini de dues setmanes per posar en marxa una nova mesura.

«De vegades les discrepàncies i les diferències es tradueixen en mesures beneficioses per a la gent», va sentenciar el líder d'Unides Podem durant la seva compareixença a la Comissió Mixta del Congrés per a la Coordinació i Seguiment de l'Estratègia Espanyola per assolir els Objectius de desenvolupament Sostenible.

No obstant això, el dirigent de Podem va explicar que els socialistes sí que estan d'acord que la pròrroga de la prohibició sigui fins al 9 de maig, quan finalitza l'estat d'alarma, i que es reactivi cada vegada que aquesta mesura extraordinària es decreti en funció de la incidència de la crisi sanitària.



Presses per Nadal

Les presses d'Iglesias, segons va explicar el portaveu de Unides Podem al Congrés, Pablo Echenique, estan relacionades amb les pretensions de la formació morada de garantir que durant el Nadal no es produiran llançaments de persones en situació de vulnerabilitat prèvia a la pandèmia, unes circumstàncies que no es contemplen en l'actual normativa. «Estem començant a parlar, però encara no hi ha res escrit», va destacar el dirigent del partit morat.

A més, va explicar que l'esmena als pressupostos que van registrar juntament amb ERC i EH Bildu, provocant malestar al sector socialista de l'executiu, anava amb «el tarannà de rebre aportacions i posar-se d'acord» amb els seus socis de Govern.

La mesura, que es desconeix mitjançant quina eina s'articularà, s'està treballant entre els equips de la vicepresidència segona i del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, segons va comentar Iglesias. El titular d'aquesta cartera, José Luis Ábalos, va informar ahir que la seva intenció és «implicar més els ajuntaments i les comunitats autònomes» perquè siguin els equips municipals els que s'encarreguin d'acreditar la vulnerabilitat dels desnonaments mitjançant els serveis socials i que això no quedi «en mans del jutge».